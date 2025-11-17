Mundial 2026: ¿Vudú en la eliminatoria? Nigeria acusa a Congo de hacerle brujería

Eric Chelle insiste en que Congo apeló a la magia negra para eliminar a Nigeria en la serie por el repechaje al Mundial 2026.

En las eliminatorias mundialistas puede presentarse de todo, ¿hasta magia negra? Aunque usted no lo crea, esa es la acusación que hizo el técnico de Nigeria, Eric Chelle, luego de que su equipo quedó fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Durante el partido se le vio furioso y después, Eric Chelle expresó su profunda frustración y enojo tras la derrota de las Súper Águilas ante la República Democrática del Congo (RDC) el pasado domingo.

La derrota, que se decidió en la tanda de penales, eliminó a Nigeria de la carrera por un cupo en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026. El marcador terminó 1-1 y en los penales ganó Congo 4-3.

Nigeria acusa a República del Congo de usar voodoo en tanda de penales

Las declaraciones de Chelle desataron una polémica que le dio la vuelta al mundo, pues el entrenador acusó a un miembro del equipo congoleño de utilizar prácticas de “vudú” durante la definición desde los once metros.

“Durante los penales, un tipo del Congo hizo vudú, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, por eso estaba enojado con él”, explicó Chelle a la prensa al finalizar el encuentro.

El entrenador precisó que el individuo estaba “hacía así con agua o no sé qué”, mientras realizaba un gesto con su mano en el aire.

Las imágenes televisivas capturaron el momento en que, tras el cuarto gol congoleño (el de la victoria), Chelle se dirigió hacia el banquillo rival, visiblemente enfurecido contra un miembro del cuerpo técnico de Congo.

Esta derrota supone un golpe histórico para Nigeria, el país más poblado de África. Las Súper Águilas se perderán dos Mundiales consecutivos por primera vez desde su debut en la cita global en 1994, ya que también estuvieron ausentes en la edición anterior en Qatar 2022.

Por su parte, la República Democrática del Congo, que no participa en una Copa del Mundo desde 1974, deberá ahora prepararse para disputar un repechaje internacional en marzo en México, que es coanfitrión del Mundial junto con Estados Unidos y Canadá.

Eric Chelle, quien asumió el cargo de seleccionador nigeriano a principios de año tras dirigir a Malí (2022-2024), tenía el objetivo de clasificar al equipo al Mundial, y fracasó en el intento.

“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”



Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025

CONGO DR WIN THE CAF PLAYOFF FINAL 🇨🇩



THEY ADVANCE TO THE INTERCONTINENTAL PLAYOFFS IN MARCH WITH THEIR WORLD CUP DREAM STILL ALIVE 🔥 pic.twitter.com/z4o915J1zR — ESPN FC (@ESPNFC) November 16, 2025

Algunos le dan la razón a Eric Chelle y creen que efectivamente hubo brujería por parte del Congo.

Otros cuestionan que en realidad fue el propio entrenador de Nigeria quien se equivocó, con un mal planteamiento y cambios desacertados en ese partido, donde estaba en juego el boleto al repechaje.