Mundial 2026: Ya son 31 los países clasificados; vea la lista actualizada

El Mundial 2026 sigue tomando forma y ya son 31 los países clasificados para la gran cita de Estados Unidos, Canadá y México del año próximo.
Países Bajos y Croacia se convirtieron en los más recientes invitados, al ganar este viernes 14 de noviembre sus respectivos grupos en las eliminatorias de la UEFA.
Europa empezó a disputar sus boletos un poco más tarde, así que se está definiendo hasta ahora, cuando por ejemplo Conmebol (Sudamérica) ya eligió sus clasificados y aprovecha esta Fecha FIFA para fogueos.
Estos son los países con campo seguro hasta este viernes 14 de noviembre.
Concacaf (3 de 6)
- Estados Unidos
- Canadá
- México
Pendientes: Faltan tres boletos directos y dos cupos al repechaje, que se definiarán en la Fecha FIFA que termina el próximo martes 18 de noviembre.
Conmebol (6 de 6)
- Argentina
- Brasil
- Uruguay
- Colombia
- Ecuador
- Paraguay
Repechaje: Bolivia
Asia (8 de 8)
- Japón
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia (juega en esta confederación)
- Qatar
- Arabia Saudita
Pendiente: Falta el boleto al repechaje entre Emiratos Árabes Unidos e Irak (empataron 1-1 el primer partido este 14 de noviembre). La vuelta será el 18 de noviembre.
Oceanía (1 de 1)
- Nueva Zelanda
Repechaje: Nueva Caledonia
África (9 de 9)
- Marruecos
- Túñez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Senegal
- Costa de Marfil
Pendiente: Falta el cupo al repechaje intercontinental del año próximo. Nigeria y Congo se enfrentarán este domingo 16 de noviembre a partido único.
Europa (4 de 16)
- Inglaterra
- Francia
- Países Bajos
- Croacia
Pendiente: Faltan ocho grupos por definirse (de cada uno saldrá un clasificado directo), más un repechaje interno europeo de donde saldrán los otros cuatro boletos.
En este recuento se incluye a Países Bajos, que matemáticamente aún no tiene el campo fijo, pero solo una combinación de resultados casi imposible los bajaría del avión en favor de Polonia.
Por su parte, el repechaje Intercontinental se disputará en marzo del año próximo; aunque no se ha anunciado la sede oficialmente, medios internacionales apuntan a que será en México.