Mundial 2026: Ya son 31 los países clasificados; vea la lista actualizada

El entrenador Didier Deschamps y la estrella Kylian Mbappé encabezan el festejo de la Selección de Francia tras clasificar este jueves 13 de noviembre al Mundial 2026.

El Mundial 2026 sigue tomando forma y ya son 31 los países clasificados para la gran cita de Estados Unidos, Canadá y México del año próximo.

Países Bajos y Croacia se convirtieron en los más recientes invitados, al ganar este viernes 14 de noviembre sus respectivos grupos en las eliminatorias de la UEFA.

Europa empezó a disputar sus boletos un poco más tarde, así que se está definiendo hasta ahora, cuando por ejemplo Conmebol (Sudamérica) ya eligió sus clasificados y aprovecha esta Fecha FIFA para fogueos.

Estos son los países con campo seguro hasta este viernes 14 de noviembre.

Concacaf (3 de 6)

Estados Unidos

Canadá

México

Pendientes: Faltan tres boletos directos y dos cupos al repechaje, que se definiarán en la Fecha FIFA que termina el próximo martes 18 de noviembre.

Conmebol (6 de 6)

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

Repechaje: Bolivia

Colombia es uno de los países sudamericanos clasificados al Mundial 2026. James Rodríguez es uno de sus grandes referentes. (LUIS ACOSTA/AFP)

Asia (8 de 8)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia (juega en esta confederación)

Qatar

Arabia Saudita

Pendiente: Falta el boleto al repechaje entre Emiratos Árabes Unidos e Irak (empataron 1-1 el primer partido este 14 de noviembre). La vuelta será el 18 de noviembre.

Oceanía (1 de 1)

Nueva Zelanda

Repechaje: Nueva Caledonia

África (9 de 9)

Marruecos

Túñez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Senegal

Costa de Marfil

Pendiente: Falta el cupo al repechaje intercontinental del año próximo. Nigeria y Congo se enfrentarán este domingo 16 de noviembre a partido único.

Europa (4 de 16)

Inglaterra

Francia

Países Bajos

Croacia

Pendiente: Faltan ocho grupos por definirse (de cada uno saldrá un clasificado directo), más un repechaje interno europeo de donde saldrán los otros cuatro boletos.

En este recuento se incluye a Países Bajos, que matemáticamente aún no tiene el campo fijo, pero solo una combinación de resultados casi imposible los bajaría del avión en favor de Polonia.

Por su parte, el repechaje Intercontinental se disputará en marzo del año próximo; aunque no se ha anunciado la sede oficialmente, medios internacionales apuntan a que será en México.