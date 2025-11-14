Puro Deporte

Mundial 2026: Ya son 31 los países clasificados; vea la lista actualizada

Consulte aquí la lista de selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026 y los campos que faltan por definir

Por Milton Montenegro
El entrenador Didier Deschamps y la estrella Kylian Mbappé encabezan el festejo de la Selección de Francia tras clasificar este jueves 13 de noviembre al Mundial 2026.
El entrenador Didier Deschamps y la estrella Kylian Mbappé encabezan el festejo de la Selección de Francia tras clasificar este jueves 13 de noviembre al Mundial 2026. (FRANCK FIFE/AFP)







Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

