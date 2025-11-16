Puro Deporte

Jeaustin Campos habla del juego ante Honduras y le cierra las puertas a la Selección

El entrenador del Real España, dijo que es doloroso el cierre de la eliminatoria

Por Milton Montenegro

Jeaustin Campos, técnico costarricense, quien dirige al Real España de Honduras, volvió a hablar con la prensa de este país, para dar su posición, sobre el juego que Costa Rica disputará contra Honduras.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

