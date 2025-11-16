Jeaustin Campos habla del juego ante Honduras y le cierra las puertas a la Selección

Jeaustin Campos, técnico costarricense, quien dirige al Real España de Honduras, volvió a hablar con la prensa de este país, para dar su posición, sobre el juego que Costa Rica disputará contra Honduras.

La Tricolor enfrenta el martes a las 7 p.m. al cuadro catracho, en el último juego de la eliminatoria mundialista.

Costa Rica necesita el triunfo y que Nicaragua le gane o empate con Haití para tratar de lograr el boleto, mientras que Honduras, con el empate, podría ser el clasificado, si los pinoleros le quitan puntos a los haitianos. La victoria de Honduras, prácticamente sellaría su pase a la Copa del Mundo.

“Es lamentable, es doloroso porque son dos selecciones tradicionales. Creo que no deberían ninguna de las dos estar sacando la calculadora en estos momentos, es muy doloroso por la trayectoria, por lo que significa ir a un Mundial, no solo del punto de vista futbolístico sino económico que tanto necesitamos, tanto acá en Honduras como en Costa Rica”, dijo Jeaustin Campos en declaraciones al Diario Diez de Honduras.

Campos añadió que hay decisiones que normalmente se toman para minimizar riesgos, nada garantiza el éxito, pero desafortunadamente las cosas han venido cuesta arriba.

“Si hablamos de combinación de resultados, si Nicaragua hace algo contra Haití, que está dentro de lo posible, el que gane el partido en San José podría clasificar directo. No creo que en este grupo salga el repechaje, a no ser que sea un milagro de Dios, Honduras tiene que soñar también”, opinó Jeaustin.

Diario Diez le preguntó que si lo llamaran de la Federación Costarricense de Fútbol, dejaría el Real España, para unirse a la Selección Nacional y su respuesta fue negativa.

“No, ahora estoy muy contento con el Real España. Obviamente, yo siempre lo he dicho, la selección es como un llamado al ejército, aunque Costa Rica no tiene. En estos momentos estoy enfocado al 200 por ciento en el equipo, en trabajar todos los detalles de fútbol que nosotros necesitamos mejorar y esperando en Dios que todo salga bien y que logremos este campeonato, es lo único que tengo en mi cabeza ahora, nada más”, dejó claro Jeaustin, quien al menos en este instante, no se ve como timonel de la Tricolor.

Jeaustin Campos es técnico del Real España de Honduras y afirmó que no piensa en llegar a la Selección de Costa Rica. (Foto tomada de El Heraldo. /Foto tomada de El Heraldo.)

El timonel recordó que en la Copa Centroamericana de la Concacaf, el Real España necesitaba un resultado y ganar para pasar la fase de grupos y lo logró.

“No todo está escrito en el fútbol, yo querría que las dos pasaran (Honduras y Costa Rica), pero desafortunadamente no lo veo muy viable, que sea cualquiera de las dos, pero una por lo menos que clasifique”, resaltó Jeaustin.