Europa define sus clasificados al Mundial: ¿quiénes pueden sellar el boleto?

Noruega y Portugal se clasificaron para el Mundial 2026, y ya son seis las selecciones europeas que dicen presente en la justa mundialista.

Noruegos y portugueses se unieron a Francia, Croacia, Inglaterra y Países Bajos.

Hay 12 grupos, algunos de cuatro equipos y otros de cinco. Los ganadores de cada grupo clasificarán al Mundial 2026 de forma directa, mientras que los segundos irán al repechaje, al que se sumarán cuatro equipos más desde la UEFA Nations League.

Esos playoffs de repesca entregarán cuatro cupos más. Así, Europa tendrá sus 16 clasificados.

Selecciones que pueden sellar el boleto y ser parte de los 12 con pase directo a la Copa del Mundo.

Alemania es el gran favorito para clasificar de forma directa en la última fecha. Le ganó a Luxemburgo y llegará con ventaja al duelo mano a mano ante Eslovaquia, que está segundo con la misma cantidad de puntos, pero el empate favorece al cuadro teutón por la diferencia de gol.

Suiza lidera con 13 puntos y Kosovo es escolta con 10. El cuadro helvético necesita un triunfo o un empate para clasificar. Dinamarca (11) y Escocia (10) se enfrentan en la última fecha. El ganador sacará boleto al Mundial y el perdedor deberá jugar el repechaje.

España ganó sus cinco partidos y, salvo un milagro, clasificará al Mundial el martes en la última fecha. Austria (18 puntos) se recuperó de la derrota ante Rumania con un triunfo ante Chipre y volverá a jugar un Mundial después de 28 años, si Bosnia (3 puntos) no le gana a Rumania.

Bélgica (15 puntos) empató contra Kazajistán en la penúltima fecha y no pudo asegurar la clasificación, aunque lo hará si le gana a Liechtenstein el martes.

Portugal selló el boleto al Mundial 2026. Cristiano Ronaldo, con 40 años, estará en la justa mundialista. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Los equipos que ya están confirmados para el repechaje son: Albania, República Checa, Italia, República de Irlanda y Ucrania.

Confirmados a través de la Liga de Naciones: Rumanía, Suecia, Irlanda del Norte (el otro puesto lo ocupará Macedonia del Norte o Gales, dependiendo de quién termine tercero en el Grupo J).

Así se juega el repechaje

Los doce segundos de la fase de grupos se unirán a cuatro equipos que llegan desde la UEFA Nations League. Esta instancia otorga cuatro cupos directos al Mundial. Para definirlos, se procederá a cuatro llaves de semifinales y finales. Estos serán definidos por sorteo, que se llevará a cabo el próximo jueves.

Las semifinales serán el 26 de marzo de 2026, mientras que las finales, de las que saldrán los cuatro clasificados, serán el 31 de marzo. Todos los partidos serán a partido único; los ocho segundos mejor ubicados en el ranking FIFA serán locales en las semifinales. Luego, se procederá a un sorteo para definir las localías en las cuatro finales.