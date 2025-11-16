Conozca a las selecciones que sorprenden al mundo por haber clasificado al Mundial 2026

El sueño está cerca de hacerse realidad para unos y esfumarse para muchos en la recta final de las eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

El próximo martes se conocerán nuevos clasificados a la Copa del Mundo, entre ellos los tres de Concacaf (a cruzar los dedos para que uno sea Costa Rica).

Pero será hasta el próximo año que tengamos a los 48 favorecidos, una vez que concluya el repechaje y la ronda final, o playoffs (semifinales y finales) en Europa, que se llevarán a cabo entre el 26 y el 31 de marzo del año que viene.

Ya hay 33 equipos con boleto en mano al máximo torneo futbolístico organizado por la FIFA; faltan 15 selecciones (10 de Europa, 3 de Concacaf y 2 del repechaje) para completar el mapa de 48 clasificados.

Pero asistir a una Copa del Mundo es la meta anhelada no solo para los jugadores de la selección, sino también para los miles y miles de aficionados que sueñan con ver sus colores en el máximo escenario del fútbol.

Para la edición de 2026, varios equipos de los que no se esperaba mucho lograron clasificar, y nadie les podrá quitar la atípica experiencia de vivir una Copa Mundial.

Hubo tres selecciones que lograron clasificar por primera vez en su historia.

Cabo Verde hizo historia al sellar el pase al Mundial por primera vez. Este pequeño archipiélago africano sorprendió al quedarse con el primer lugar de su grupo de eliminatorias y clasificarse por encima de selecciones con más historia como Nigeria.

Lo mismo ocurrió con Jordania y Uzbekistán; ambos quedaron segundos en sus respectivos grupos en las eliminatorias asiáticas y, por primera vez, obtuvieron el pase al Mundial.

Jordania se clasificó tras vencer a Omán, lo que la convierte en una de las mayores sorpresas del torneo. Su presencia en el Mundial refleja un logro histórico para el fútbol jordano.

Los jugadores de Cabo Verde, en el entrenamiento previo a hacer historia para clasificarse al Mundial 2026. (Federación de Cabo Verde/Federación de Cabo Verde)

Otras sorpresas:

Irán: Aseguró su pase con un empate ante Uzbekistán. En sus seis participaciones previas, no pasó la fase de grupos.

Nueva Zelanda: Ganó las eliminatorias de la Confederación de Fútbol de Oceanía, tras ganarle la final a Nueva Caledonia; hasta ahora, nunca lograron avanzar de fase de grupos.

Paraguay: Después de tres Mundiales sin clasificar, la Albirroja festejó su clasificación al Mundial del 2026 con feriado nacional.

Túnez: El clasificado más reciente por parte de las eliminatorias de África. Será apenas su séptima participación en las Copas del Mundo.

Sudáfrica: Aunque ya fue sede en 2010, su regreso al Mundial después de más de una década, superando a rivales fuertes y dejando fuera a favoritos como Nigeria, la convierte en una de las sorpresas africanas.

Argelia: Considerada sorpresa porque logró su clasificación de forma contundente tras quedarse fuera del Mundial anterior, venciendo a varios rivales africanos.

La selección de Paraguay, clasificó al Mundial 2026, después de 16 años de ausencia. (DANIEL DUARTE/AFP)

Por primera vez serán 48 las selecciones participantes, en lugar de las 32 habituales. Esa cantidad de equipos generará lógicamente más partidos y extenderá la duración del torneo.

También abrió la puerta a selecciones que están aprovechando los cupos adicionales. Surinam y Curazao están dando la sorpresa en Concacaf y a falta de una fecha tienen la gran oportunidad de ir a lo que sería su primera Copa del Mundo, incluso por encima de países con más trayectoria, como El Salvador, que acumula dos participaciones pero ya quedó eliminado.

El nuevo formato se estrenará en la Copa del Mundo 2026: serán 12 grupos de cuatro equipos cada uno, en vez de ocho como en el modelo anterior. Es decir, que el equipo campeón terminará jugando ocho partidos en lugar de los siete de los últimos Mundiales.

A los octavos de final se clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Clasificados

Concacaf (3 de 6)

Estados Unidos

Canadá

México

Pendientes: Faltan tres boletos directos y dos cupos al repechaje, que se definiarán en la Fecha FIFA que termina el próximo martes 18 de noviembre.

Conmebol (6 de 6)

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

Repechaje: Bolivia

Asia (8 de 8)

Japón

Irán

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia (juega en esta confederación)

Qatar

Arabia Saudita

Pendiente: Falta el boleto al repechaje entre Emiratos Árabes Unidos e Irak (empataron 1-1 el primer partido este 14 de noviembre). La vuelta será el 18 de noviembre.

Oceanía (1 de 1)

Nueva Zelanda

Repechaje: Nueva Caledonia

África (9 de 9)

Marruecos

Túñez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Senegal

Costa de Marfil

Europa (6 de 16)

Inglaterra

Francia

Países Bajos

Croacia

Noruega

Portugal

Pendiente: Faltan seis grupos por definirse (de cada uno saldrá un clasificado directo), más un repechaje interno europeo de donde saldrán los otros cuatro boletos.

En este recuento se incluye a Países Bajos, que matemáticamente aún no tiene el campo fijo, pero solo una combinación de resultados casi imposible los bajaría del avión en favor de Polonia.

Los neerlandeses reciben a Lituania este lunes a l 1:45 p. m. (hora de Costa Rica), mientras que los polacos visitan a Malta a la misma hora.

En este momento Países Bajos está tres puntos arriba, con un gol diferencia de +19, mientras el gol direrencia de Polonia es +6. Esto significa que debería combinarse una victoria lituana como visitante, pero además goleadas que sumen 14 goles de diferencia a favor de los polacos.

En tanto, el repechaje Intercontinental se disputará en marzo del año próximo; aunque no se ha anunciado la sede oficialmente, medios internacionales apuntan a que será en México, específicamente en las sedes de Monterrey y Guadalajara.

De ahí saldrán los últimos dos boletos a la gran fiesta del fútbol en Norteamérica.

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 está programado para el próximo 5 de diciembre en la capital estadounidense Washington.

Aunque en ese momento todavía habrá seis boletos pendientes (cuatro de Europa y dos de las otras confederaciones), la FIFA irá acomodando los grupos y luego en marzo rellenará los grupos con el nombre de los últimos favorecidos.