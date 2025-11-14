Puro Deporte

Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones que Costa Rica ni Honduras quieren ver (grupo C de Concacaf)

Repase cómo marcha el grupo C en la eliminatoria de Concacaf, cuando falta tan solo una fecha para que todo se acabe

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Costa Rica vs Honduras
Joseph Rosales y Manfred Ugalde protagonizaron un pique intenso en el partido entre Honduras y la Selección de Costa Rica en San Pedro Sula. El próximo martes, estos equipos se enfrentarán de nuevo, en el INS Estadio. (ORLANDO SIERRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaEliminatoria MundialistaEliminatoria de ConcacafMundial 2026Costa Rica vs Honduras
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.