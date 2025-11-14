Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones que Costa Rica ni Honduras quieren ver (grupo C de Concacaf)

Joseph Rosales y Manfred Ugalde protagonizaron un pique intenso en el partido entre Honduras y la Selección de Costa Rica en San Pedro Sula. El próximo martes, estos equipos se enfrentarán de nuevo, en el INS Estadio.

Siempre se ha dicho que el camino al Mundial es bravo y por alguna razón, la ruta a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se volvió un tormento en Concacaf para las selecciones de Centroamérica y una fiesta total para el Caribe.

Eso se comprueba al echarle un vistazo a los fríos números en el grupo C de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, una tabla que la Selección de Costa Rica y la Selección de Honduras no quieren ni ver de reojo.

La ilusión por ir al Mundial pasó a convertirse en un martirio, al punto de que la “H” aunque se encuentra en el primer lugar con 8 puntos salió muy golpeada después de perder contra Nicaragua en Managua, sintiéndose prácticamente eliminada.

Mientras que Costa Rica, al caer contra Haití en Curazao, ahora ve muy lejos el Mundial, porque se encuentra al borde la eliminación.

La Sele está sujeta a un milagro, en el que aparte de ganarle a Honduras en el INS Estadio, Nicaragua vaya al Caribe y derrote a Haití.

Recuerde que las doce selecciones de Concacaf que accedieron a la ronda final de esta eliminatoria se repartieron en tres grupos.

El líder de cada cuadrangular clasificará de manera directa al Mundial 2026; mientras que los dos mejores segundos lugares irán al repechaje intercontinental.

Vea la tabla de posiciones en el grupo C de Concacaf

Así quedó el grupo C en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf, a falta de una fecha. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Última jornada: 18 de noviembre

Costa Rica vs. Honduras, 7 p. m.

Haití vs. Nicaragua, 7 p. m.

