¿La Fedefútbol debe quitar ya a Miguel ‘Piojo’ Herrera? Esto opina Yashin Quesada

Yashin Quesada emitió su opinión sobre Miguel Piojo Herrera y ver a la Selección de Costa Rica al borde de la eliminación.

El sueño de mundialista de la Selección de Costa Rica se desmorona, se hizo pedazos y solo un milagro podría cambiar el desenlace de una historia que parece estar destinada a un triste final.

¿Van a quitar a Miguel “Piojo” Herrera? Esa consulta se la plantean muchos, que no quieren que el mexicano dirija a la Tricolor el próximo martes, en el partido contra Honduras en el INS Estadio.

LEA MÁS: Mundial 2026: Este es el milagro que necesita la Selección de Costa Rica para clasificar luego de la noche de terror

El periodista Yashin Quesada posteó en sus redes sociales qué piensa al respecto y al menos él está en contra de la línea de esa corriente popular.

“Yo les voy a ser honesto, yo creo que ya llegamos hasta acá y el tiempo de quitar a Miguel Herrera fue otro. ¿Tenemos certeza de que si viene alguien va a ganar el partido y que eso nos va a ser suficiente y nos va a alcanzar? ¿Podemos ganar el partido con Miguel Herrera? Puede ser.

”Pero quitar el técnico en este momento me parece un acto de irresponsabilidad y un acto enorme de mediocridad y dejamos una imagen terrible. Por lo menos así lo veo yo”, expresó Yashin Quesada.

LEA MÁS: Josué Quesada estalla contra Miguel ‘Piojo’ Herrera por fiasco con la Selección de Costa Rica: ‘¡Qué vergüenza!’

También dijo que la derrota de la Tricolor contra Haití en Curazao fue simple y sencillamente la validación de lo que no se ha podido hacer durante la eliminatoria.

“Todo empezó mal y algunos dicen que lo que mal empieza, mal puede terminar porque todavía hay una luz de esperanza en medio de este purgatorio en el que nos encontramos. Estamos como cerca de quedar eliminados por completo. Una alternativa pequeña de clasificar directo o también una opción de ir al repechaje.

”Llegamos hasta acá siendo una Selección todavía inconclusa, sin formación, más viviendo de emocionalidad que de racionalidad, más de intentos del técnico haciendo algo para corregir y con futbolistas que hay que decirlo, tampoco han dado la talla”, analizó Yashin Quesada.

LEA MÁS: Mundial 2026: Así van las tablas de posiciones en Centroamérica y el Caribe (el cierre será dramático)

El comunicador también argumentó que los de experiencia tampoco han dado la talla, pero que a su criterio, llegaron tarde.

“En medio de esta amalgama y de un técnico que es el principal responsable, porque es el principal responsable, él tampoco ha sabido cómo manejar a la Selección en la eliminatoria mundialista”, apuntó.

Al pensar en lo que fue ese partido entre Haití y Costa Rica, indicó que el equipo patrio tuvo opciones que no materializó, pero que el rival también llegó con peligro, sobre todo en el primer tiempo y que fue cuando se dieron las intervenciones de Keylor Navas.

Yashin Quesada fue muy claro en que hay actuaciones decepcionantes de jugadores que no rindieron, que no llenaron las expectativas y que otros apenas dejaron la idea de que funcionaron.

Mencionó a Manfred Ugalde, que entró en el segundo tiempo de cambio y estuvo cerca de anotar; o la lucha en vano de Alonso Martínez.

“Sí, lo intentamos pero no lo logramos, porque no llegamos hasta acá consolidados. No llegamos hasta este momento sólidos, ni con un equipo de certezas, todo lo contrario. Y perder contra Haití es el corolario de algo que no ha venido bien.

”Estamos a expensas de que Nicaragua le pueda hacer algo a la Selección de Haití y que nosotros le ganemos a la Selección de Honduras, pendientes de un hilo delgado. Somos una Selección frágil”, expresó Yashin Quesada.

Después de cinco partidos y a falta de la última jornada para ver qué pasará en definitiva, esta es la situación en el grupo C de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf: Honduras y Haití suman ocho puntos; Costa Rica tiene seis unidades y Nicaragua posee cuatro.

El próximo martes, a las 7 p. m., Costa Rica recibirá a Honduras y Haití esperará a Nicaragua.