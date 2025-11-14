Josué Quesada estalla contra Miguel ‘Piojo’ Herrera por fiasco con la Selección de Costa Rica: ‘¡Qué vergüenza!’

Esta fue la reacción de Josué Quesada al presenciar en Curazao la derrota de la Selección de Costa Rica contra Haití.

Explosivo y directo al grano, el periodista deportivo Josué Quesada no se guardó nada tras la catástrofe provocada por una inadmisible y dolorosa derrota de la Selección de Costa Rica ante Haití (1-0), quedando en agonía en la eliminatoria mundialista.

Sin filtros, el comunicador colgó en sus redes sociales un video que grabó desde Curazao minutos después de la debacle de la Sele en el Caribe y admitió sentirse “roto”.

“Nos acabamos de quedar en un 95% afuera del Mundial más inclusivo, más accesible, más fácil y más multitudinario de la historia de la FIFA. Acá, somos tan malos, tan malos que Haití nos ganó en cancha neutral. No tuvimos que ir a Haití, jugamos acá en Curazao, en pleno paraíso, un infierno”, afirmó Josué Quesada en el inicio de su mensaje.

Indicó que “somos horribles” y “tan malos” que la Tricolor se encuentra hasta fuera del repechaje en un grupo contra Haití, Nicaragua y Honduras.

Recordó que pertenece a una privilegiada generación de costarricenses que vieron a la mejor Selección de toda la historia, aquella dirigida por Jorge Luis Pinto en el Mundial de Brasil 2014, donde Costa Rica tocó el cielo, “pero esta nos ha hecho tocar el purgatorio”.

“Es lo peor que he visto en mi vida y el ‘Piojo’ es un técnico horrible, espantoso, no te lee ni la página de La Teja más hot, no te lee ni Paco y Lola, no te lee un partido, línea de cinco... Toda la maldita eliminatoria línea de cinco, no sirvió nunca eso”, destacó.

Josué Quesada entra en el grupo de quienes no comprenden al técnico mexicano con su toma de decisiones, incluso en el partido en que más se equivocó, que fue contra Haití.

“Kenneth Vargas que es recontra banca, que tiene un montón de problemas y titular en el partido más importante de este país en los últimos años, con Pikachu (Anthony Hernández) en la gradería. Con (Joel) Campbell en la banca, con Carlos Mora en la banca, con Manfred Ugalde en la banca”, cuestionó.

Después de enumerar lo que él ve como desaciertos en esa última alineación para un partido al que la Selección de Costa Rica llegaba dependiendo de sí misma y salió envuelta por la tenebrosa sombra de la eliminación, la emprendió contra Miguel Herrera.

“Es pésimo el ‘Piojo’, demostró ser humo, una carátula, una mentira producto de un fútbol mexicano que es un fútbol de show, abierto, sin estrategia, sin táctica, un fútbol lleno de goles, despreocupado por lo defensivo, pero la eliminatoria es otra cosa”, citó.

Según el periodista, el camino al Mundial es de dientes apretados y de técnicos inteligentes.

“Vimos a Pinto en 2014, pero también vimos al Piojo en el 2025. ¿Culpables? ¿Para qué? ¿Ya para qué? Si estamos afuera del Mundial, necesitamos milagros, que Haití pierda aquí (Curazao) contra Nicaragua. Otra vez depender de Nicaragua, que nos hizo el favor. Somos tan malos que Nicaragua nos tiene que hacer favores en el fútbol, por Dios”, reseñó.

Después de eso, Josué Quesada también hizo referencia al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol o FCRF), Osael Maroto, dedicándole unas palabras en su crítica.

“Maroto, hay gente que dice que Sporting no es la Selección y yo sé que eso te toca los huevos; pero hoy te tenés que callar y aguantártela. Tenés que aguantarte a (Rolando) Fonseca. No me manden a callar a Fonseca, tenés que aguantar palo Maroto, porque sos el presidente que está perdiendo el boleto al Mundial más accesible de la historia”, reseñó Josué Quesada.

Al pensarlo más y viendo el contexto global, lo de Costa Rica ha sido una pesadilla y aunque los milagros existen, no todos se dan. Y el que necesita la Sele parece muy difícil.

“Un Mundial con 48 selecciones, casi 50 selecciones y no vamos a estar ahí, qué vergüenza, qué fracaso, qué fiasco... Fuiste orgulloso Maroto, nunca tocaste al ‘Piojo’, siempre te lo dije, es mal técnico, se nos va el Mundial con un técnico que es un liviano, es un ligero, que lo demuestra mucho en su vida personal.

”Es tranquilo, es relajado, es bonachón, es simpático. No vino a reconocer la cancha, no quería reconocer esta cancha, la tuvo que venir a reconocer y no pudo”, comentó.

El mismo Miguel Herrera tiene claro que no ir al Mundial es un fracaso. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Además, Josué Quesada vaticinó lo que puede pasar con Miguel Herrera una vez que cierre su capítulo con la Selección de Costa Rica.

“Se irá para México, a agarrar Toluca, Xolos, Cruz Azul, a echarse $200.000 por mes, y nosotros acá nos quedaremos sin Mundial. Estoy roto, un infierno en el paraíso”, concluyó Josué Quesada, lamentando que Costa Rica esté al borde la eliminación.