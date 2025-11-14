Puro Deporte

Josué Quesada estalla contra Miguel ‘Piojo’ Herrera por fiasco con la Selección de Costa Rica: ‘¡Qué vergüenza!’

Josué Quesada no se guardó nada luego de la derrota de la Selección de Costa Rica contra Haití en la eliminatoria mundialista y aquí podrá enterarse de todo lo que dijo

Por Fanny Tayver Marín
Esta fue la reacción de Josué Quesada al presenciar en Curazao la derrota de la Selección de Costa Rica contra Haití.
Esta fue la reacción de Josué Quesada al presenciar en Curazao la derrota de la Selección de Costa Rica contra Haití. (Instagram Josué Quesada/Instagram Josué Quesada)







