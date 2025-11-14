Christian Sandoval se le fue encima a Miguel ‘Piojo’ Herrera: ‘A usted le quedó grandísimo el puesto’

Miguel 'Piojo' Herrera, a su llegada al estadio Ergilio Hato de Curazao, donde la Selección de Costa Rica cayó ante Haití por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El técnico es el blanco de las críticas.

Con la derrota de la Selección de Costa Rica ante Haití todavía muy caliente, el periodista de Teletica Christian Sandoval no se guardó nada y se le fue encima al entrenador Miguel ‘Piojo’ Herrera.

Sandoval cuestionó al técnico de Costa Rica tanto por los resultados como por la actitud que tomó hacia las preguntas y críticas de los medios, después de una tensa conferencia de prensa en Curazao tras la debacle que tiene al equipo al borde del abismo.

"Prepotente, soberbio, arrogante, lleno de una actitud engreída. Si así respondió Miguel Herrera a las críticas por el resultado, entonces que tome sus cosas y se vaya de una vez, porque toda su gestión ha sido un ramillete de desaciertos“, publicó Christian Sandoval en sus redes sociales.

El posteo va acompañado de un video donde también carga contra el ‘Piojo’ Herrera.

“Hoy Costa Rica está prácticamente al borde de la eliminación. Solo un milagro, y un milagro que sería injusto, porque lo que estamos viviendo nos lo hemos ganado”, valoró el comunicador.

“Miguel Herrera es un técnico soberbio, prepotente, así responde a las críticas por su mal trabajo en la Selección”, recalcó Sandoval mientras aludía a un fuerte cruce entre el técnico y periodistas en la conferencia de prensa de Curazao. Puede ver aquí la nota completa.

“Entonces don Miguel Herrera, si esto es lo que usted piensa de las críticas, tome sus cosas y se va”, remató Sandoval.

“A usted le quedó grandísimo el puesto en la Selección Nacional. A usted, y a un montón de gente de la Federación. Es muy triste lo que estamos pasando”, añadió el periodista.

El ambiente queda muy caldeado para la Selección de Costa Rica antes de su último partido de la cuadrangular el próximo martes ante Honduras en el INS Estadio a las 7 p. m.