Puro Deporte

Mbappé acerca a Francia al Mundial y Alemania recupera las riendas de su destino

Francia y Alemania, dos potencias europeas, dieron pasos firmes en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por AFP
El delantero francés Kylian Mbappe regatea a Gismat Aliyev de Azerbaiyán, durante el compromiso por las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.
El delantero francés Kylian Mbappé regatea a Gismat Aliyev de Azerbaiyán, durante el compromiso por las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Eliminatorias mundialistasKylian Mbappé
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.