Marcel Hernández dejó de ser titular en Herediano, ¿es una señal de su inminente salida del club?

Marcel Hernández suma cinco goles y tres asistencias con el Herediano, en el Torneo Apertura 2025.

El delantero cubano Marcel Hernández Campanioni suma dos partidos consecutivos iniciando en el banquillo del Club Sport Herediano.

Desde la derrota frente al Municipal Liberia (0-1), el técnico Jafet Soto Molina ha utilizado a Marcel como variante en los juegos ante Cartaginés y Sporting FC, dándole la oportunidad al mexicano Brian Rubio, quien precisamente marcó en ambos encuentros.

El cubano, cuyo contrato con el Team vence al finalizar el torneo, aún no ha renovado con los florenses, por lo que la incertidumbre sobre su futuro se mantiene. Muchos dan por descontada su salida, más aún tras perder la titularidad.

Marcel es el goleador del Team con cinco anotaciones y tres asistencias; sin embargo, no marca desde el pasado 17 de setiembre, cuando Herediano empató 3-3 ante Deportivo Saprissa en el estadio Carlos Alvarado. Desde entonces, han pasado seis compromisos sin que el atacante vuelva a celebrar un gol.

LEA MÁS: Jafet Soto da noticias sobre la renovación de Marcel Hernández con el Herediano

No obstante, el gerente deportivo del cuadro florense, Gustavo Pérez, explicó los pormenores de la negociación que el club mantiene con Hernández, antes del juego ante Sporting, y detalló la situación actual del jugador.

Así van las negociaciones con Marcel Hernández

En primera instancia, Pérez aseguró que Marcel se encuentra bien físicamente y que la decisión de si es titular o no corresponde exclusivamente al técnico Jafet Soto.

“Marcel ha sido uno de los jugadores con más minutos en el torneo y ha hecho sus goles. Quizás en los últimos partidos no ha jugado tanto, pero también el mexicano Brian Rubio tuvo sus minutos y se le ha dado continuidad”, declaró Pérez.

Sobre el futuro del artillero, el dirigente fue enfático al señalar que las negociaciones continúan y que esperan tener pronto novedades, para los seguidores florenses.

LEA MÁS: Herediano, en la noche de Halloween, sacó las garras ante Sporting y empieza a asustar a sus rivales

“Con Marcel el diálogo ha sido muy abierto. Hemos ido conversando sin premura. Quizás los momentos del torneo no han dado espacio para cerrar la negociación, pero hemos avanzado muchísimo. Conversamos el jueves y este viernes, y todo va fluyendo; lo de Marcel va avanzando hacia esa negociación”, enfatizó Pérez.

El funcionario rojiamarillo añadió que no se han apresurado a tomar decisiones, ya que Marcel es un jugador experimentado y Herediano un club histórico. Por ello, buscan llegar a un acuerdo sólido que permita mantener la relación contractual. Al parecer, el cubano estaria firmaría por al menos tres torneos cortos, de darse un acuerdo.

“Esperamos poder concretar la negociación en estos días. Creo que no falta mucho, solo los últimos detalles para tomar la decisión final, tanto de su parte como de la nuestra, y poder hacer el anuncio oficial. Son detalles los que restan; ha sido un tema mediático, evidentemente por la figura que representa Marcel”, concluyó Pérez.

Marcel Hernández, de 36 años, llegó a Costa Rica en junio de 2018 para jugar con el Club Sport Cartaginés, donde logró un histórico campeonato. En el país también militó con Alajuelense y Herediano.

Actualmente, Hernández suma 146 goles en el fútbol costarricense: 106 con el Cartaginés, 20 con la Liga y 20 con el Team. Con el conjunto rojiamarillo suma un bicampeonato y además un título de goleo.