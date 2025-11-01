Herediano, en la noche de Halloween, sacó las garras ante Sporting y empieza a asustar a sus rivales

El delantero del Herediano, Jurguens Montenegro, intenta anotar de chilena, ante la marca de Giancarlo 'Pipo' González.

En la noche de Halloween, el VAR no funcionaba en la sala VOR de la Fedefútbol, y la banca donde se sentaron los jugadores del Club Sport Herediano se quebró. Pero, en medio de las “extrañas” situaciones, el Club Sport Herediano comenzó a asustar a sus rivales.

El Team sumó su segundo triunfo consecutivo al derrotar 0-1 a Sporting y ahora mete presión a los equipos que se encuentran en zona de clasificación, los cuales no pueden fallar en sus compromisos de esta fecha si desean mantener distancia con el conjunto rojiamarillo que sacó sus garras.

Los florenses llegaron a 19 unidades y se ubican a solo un punto de Cartaginés, que tiene 20, aunque debe reponer un juego ante la Liga; mientras que el Municipal Liberia y Deportivo Saprissa suman 23, y Alajuelense lidera con 27.

El cuadro saprissista visitará este sábado a Guadalupe FC; los brumosos recibirán a San Carlos, y los liberianos se medirán en casa ante la Liga sin derecho a tropezar, mientras el Team cruza los dedos para que los clubes que lo superan pierdan puntos.

Sin duda, el Tigre despertó y sacó ese coraje, esa garra que lo caracteriza, manteniendo la expectativa de lo que promete ser un cierre de torneo dramático, cuando solo restan tres partidos. Sin embargo, debido al parón del campeonato por los compromisos de la eliminatoria mundialista de la Concacaf ante Haití y Honduras, el certamen volverá hasta el 22 de noviembre.

El defensor mexicano Sergio Rodríguez, en forma acrobática, despeja un balón ante el delantero Erick Cubo Torres. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nadie regaló nada

En el arranque del compromiso, el Team presionó al cuadro capitalino, buscó espacios e intentó abrir la cancha, amenazando la portería del meta Leonel Moreira.

Sin ser arrolladores, los florenses impusieron sus condiciones al tener clara la necesidad de sumar los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la segunda fase.

En una acción acrobática, Jurguens Montenegro ejecutó una chilena y estuvo a punto de sorprender al meta Moreira, quien envió el balón al tiro de esquina.

La insistencia de los visitantes dio frutos en una jugada de balón parado, cuando Keyner Brown ganó en las alturas y el hondureño Getsel Montes envió un centro que el mexicano Brian Rubio aprovechó para mandar el balón al fondo de los cordeles al minuto 31, anotando el 0-1 del cotejo.

En el complemento, los rojiamarillos fueron más expeditos en la tenencia del balón, enviándolo lejos de su área y evitando dar facilidades al conjunto paveño para generar peligro en el marco de Aarón Cruz.

Con el ingreso de Manel Hernández, Joshua Navarro y Luis Ronaldo Araya, el entrenador Jafet Soto intentó descomprimir el medio campo y darle más salida a su equipo ante un Sporting que se adueñó de la pelota. Sin embargo, sus decisiones no fueron las mejores, lo cual tenía molesto al técnico Minor Díaz.

El cierre del duelo fue dramático, con ambos equipos buscando el resultado que les permitiera mantener vivas sus opciones de clasificar a la segunda ronda.

Los josefinos, con remates de tiro libre del hondureño Alejandro Reyes y el mexicano Daniel López, pusieron en aprietos a la zaga florense, pero el meta Aarón Cruz respondió con buenas intervenciones, preservando el marcador que mantiene con vida a un Team que sufrió de principio a fin, pero resurge y sueña con la clasificación.