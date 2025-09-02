Jafet Soto da noticias sobre la renovación de Marcel Hernández con el Herediano

Marcel Hernández suma siete goles con el Herediano en la actual campaña. Cuatro por el Torneo Apertura 2025 y tres en la Copa Centroamericana. (La Nación/Cortesía: Herediano)

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, se refirió a la renovación del delantero cubano Marcel Hernández, cuyo contrato con el Team vence en diciembre próximo.

Días atrás, Marcel aseguró que la oferta presentada por el cuadro florense no fue de su agrado e incluso comentó que varios clubes nacionales e internacionales se habían acercado para conocer su situación y sus pretensiones.

El técnico del conjunto florense, Hernán Medford, señaló en conferencia de prensa que Marcel debe quedarse, pues es un jugador importante, el goleador del equipo y era prudente que continuara en el plantel.

Ante la incertidumbre que rodea la situación del artillero cubano, Jafet Soto salió al paso para calmar los ánimos de la afición herediana.

“El tema lo lleva Gustavo (Pérez). Está muy cerca de concretarse algo. Está a un 99% (para que se quede en el equipo), para que no sufran los demás. Esos que se preguntan: ¿lo firmo o no lo firmo?, ¿lo llevo o no lo llevo?, ¿saco plata o no saco plata?”, declaró Soto ante la consulta de la prensa, previo al duelo ante el Municipal Liberia (1-0).

El jerarca de Fuerza Herediana aseguró que las negociaciones las maneja el gerente deportivo, Gustavo Pérez, y que él se mantiene un poco al margen, aunque cuando observa a un jugador que le interesa procura llevarlo al equipo.

Conversaciones continúan

Actualmente, Marcel Hernández es uno de los goleadores del Torneo Apertura con cuatro tantos y tres asistencias, siendo figura indiscutible en el cuadro florense.

Además, en la Copa Centroamericana, en la que Herediano fue eliminado, anotó tres goles y dio dos asistencias, lo que demuestra su influencia en ataque.

Por su parte, Gustavo Pérez recalcó que las conversaciones continúan con Marcel y espera llevarlas a buen puerto en los próximos días, aunque dejó claro que el cubano tiene la última palabra.

“Con Marcel hemos venido avanzando en las negociaciones, en los términos y las condiciones. En lo que le puede ofrecer el club. Él lo tiene con más claridad y vamos por esa línea. Vamos paso a paso, dejando que pasen los días y así poder cerrar la renovación”, manifestó Pérez en FUTV.

En la ocasión anterior en que el Team se sentó a negociar con Hernández, las condiciones no fueron de su agrado, por lo que la dirigencia florense volvió a presentarle otra oferta con el fin de convencerlo de quedarse en la divisa rojiamarilla.

Pérez explicó que Marcel es el único futbolista cuyo contrato vence en diciembre y que el resto de los jugadores del plantel tienen vínculos más extensos con la institución.

Por otra parte, la dirigencia descartó el fichaje del volante mexicano Cristian Jiménez, quien llegaría procedente del Cruz Azul para reforzar al Team.

“Todo estaba listo para su llegada, pero surgieron inconvenientes con el club y al final no vendrá. Vamos a esperar a ver si aparece algo atractivo en el mercado antes del cierre (18 de setiembre)”, declaró Pérez.