Hernán Medford responde qué debe hacer Herediano con Marcel Hernández

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El entrenador del Club Sport Herediano, Hernán Medford Bryan, fue enfático al referirse al futuro del cubano Marcel Hernández, cuyo contrato vence a finales de diciembre de este año

Marcel y la dirigencia del Team mantienen negociaciones para su continuidad, pero hasta ahora no han llegado a un acuerdo. Incluso dio a conocer que ya tiene ofertas de otros clubes, tanto nacionales como internacionales.

El estratega, previo al juego ante el Municipal de Guatemala este jueves 28 de agosto a las 8 p. m., por la Copa Centroamericana, dio a conocer su parecer ante la consulta de la prensa.

Hernán Medford habla del futuro de Marcel Hernández

Gustavo Pérez, gerente deportivo del Team, manifestó el sábado anterior, antes del compromiso ante San Carlos (0-0), que ya había acercamientos.

“Con Marcel ya me senté, ya conversamos un poco. Él me externó lo que deseaba y lo que nosotros ofrecíamos, así que ya tiene un ofrecimiento para su análisis. Ha estado en eso. Como en cualquier negociación, cuando se inicia siempre se pueden hacer mejoras”, declaró el gerente.

Sin embargo, Marcel, en declaraciones a Tigo Sports, también el sábado, expresó que lo ofertado no era de su agrado hasta el momento

“La oferta no la valoré. No te voy a decir mentiras. Yo hablé con ellos, con Gustavo (Pérez). Agradezco muchísimo la oferta y es parte de la negociación, pero no es lo que espero y se lo hice saber. Creo que es parte del proceso también”, confesó Hernández.

Marcel es pieza clave del plantel en la actual temporada, en la que ha marcado cuatro goles en el Torneo Apertura 2025 y dos tantos en la Copa Centroamericana, por lo que sin duda es un futbolista determinante.

De allí que Hernán Medford compartiera su opinión sobre cuál debería ser el futuro del cubano, si de él dependiera:

“Esa parte ya no me incumbe a mí, hay que esperar a ver qué arreglan. Lo que sí es claro es que es un jugador importante. Para mí tendría que quedarse, está claro. Es el goleador, un jugador que marca diferencia, pero lamentablemente yo no me puedo meter en eso. Si a mí me preguntan, es un jugador sumamente importante para el equipo”, afirmó Medford.

Desde su llegada al Herediano, Marcel Hernández, de 36 años, suma 19 goles en campeonatos nacionales con los florenses, además de haber conquistado un título de goleo, un bicampeonato y una Recopa con el plantel.