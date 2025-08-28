Fútbol

Hernán Medford y el DT de Municipal sufren por la misma razón para su crucial juego por la Copa Centroamericana

El Herediano y el Municipal de Guatemala se juegan su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana

Por Juan Diego Villarreal
Hernán Medford Mario Acevedo Copa Centroamericana Grupo C 27 de agosto del 2025 Herediano/La Nación
Hernán Medford al frente dl Herediano y Mario Acevedo, estratega del Municipal, buscarán su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Herediano/La Nación (La Nación/Herediano/La Nación)







