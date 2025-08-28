Hernán Medford y el DT de Municipal sufren por la misma razón para su crucial juego por la Copa Centroamericana

Hernán Medford al frente dl Herediano y Mario Acevedo, estratega del Municipal, buscarán su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Herediano/La Nación

Lesiones, suspensiones y hasta una convocatoria a la Selección Nacional son las razones por las cuales 16 jugadores estarán ausentes en el decisivo partido de la Copa Centroamericana entre el Club Sport Herediano y el Municipal de Guatemala.

Con las bajas de ambos equipos, en su mayoría jugadores titulares, prácticamente podría formarse un plantel competitivo, de allí la preocupación de los técnicos para encarar el compromiso de este jueves 28 de agosto a las 8 p. m., en el Estadio Nacional, en La Sabana.

El Team, dirigido por Hernán Medford, llega a la última fecha del torneo de clubes del istmo en el cuarto lugar del Grupo B, con solo tres puntos, superado por Sporting San Miguelito con 7, Municipal con 5 y Diriangén con 4, aunque los nicaragüenses no jugarán en la jornada de cierre.

Para avanzar a los cuartos de final, los florenses deben derrotar al Municipal y esperar que el Real España de Honduras, que también suma 3 unidades, no triunfe en casa sobre el Sporting San Miguelito por una mayor diferencia de goles que la obtenida por los ticos.

El Herediano tiene 6 goles a favor y 8 en contra, para un -2; mientras que los catrachos registran 4 tantos a favor y 6 en contra, también con un -2. Por ello, el conjunto que logre anotar más goles tendrá mayores opciones de clasificar.

Ausencias de peso en Herediano y Municipal

Para Hernán Medford, estratega del Team, y Mario Acevedo, técnico del Municipal, las ausencias son significativas, pero no queda más que salir al campo con lo mejor disponible y tratar de superar al adversario.

En el cuadro florense estarán ausentes los porteros Dany Carvajal y Aarón Cruz, así como los jugadores de campo Getsel Montes, Juan Luis Pérez, Keyner Brown, Fernán Faerron, Yeltsin Tejeda, Eduardo Juárez y Allan Cruz. De ellos, solo Montes se perderá el juego por suspensión, mientras que el resto lo hará por lesión.

Según Medford, ambos equipos afrontan condiciones similares debido a la gran cantidad de bajas, pero no se pueden confiar.

“Si hablamos de ausencias, estamos parejos. Las nuestras también son bastantes. Municipal es un equipo sólido, que juega bien. Nos preocupan los que están en este momento y sin duda van a dar mucha pelea. Intentaremos contrarrestar su potencial y atacar sus falencias para tomar ventaja”, comentó.

El timonel rojiamarillo también expresó su preocupación por un sector en particular del campo, donde el Team se ha mostrado más vulnerable:

“La línea defensiva ha sido muy difícil de sostener, hemos tenido muchos jugadores lesionados y otros suspendidos, por lo que ha sido un problema. Trataremos de acomodar las cosas para el partido, con el fin de hacer un buen papel. Pero no ha sido nada fácil en la parte central, debemos reacomodarnos”, enfatizó Medford.

Por su parte, Mario Acevedo repasó las bajas en su plantel e indicó que deben adaptarse, como ya lo hicieron en compromisos anteriores.

En el Municipal no estarán Nicolás Samayoa, Rudy Muñoz, Jonathan Franco y José Morales, convocados con la Selección de Guatemala; además de Eddy Hernández, por lesión, y Cristian Hernández y José Carlos Martínez, por suspensión.

“Tenemos cuatro seleccionados, un par de bajas por suspensión y uno más lesionado, lo que es una suma considerable para el juego. Pero así hemos encarado prácticamente todo el torneo, por lo que, con la gente que tengamos a disposición, vamos a afrontar el partido. Estamos mentalizados para ganar”, afirmó Acevedo.