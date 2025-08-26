Fútbol

Marcel Hernández parece estar cada vez más lejos del Herediano

El cubano Marcel Hernández asegura que tiene ofertas de otros equipos, tanto nacionales como internacionales

Por Juan Diego Villarreal
Marcel Hernández Bicampeón con el Herediano Torneo Clausura 2025 Bicampeones 21 de mayo del 2025 Cortesía: Herediano
Marcel Hernández suma 19 goles, en dos temporadas en el Herediano, y además alcanzó un bicampeón. Cortesía: Herediano (La Nación/Cortesía: Herediano)







