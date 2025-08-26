Marcel Hernández parece estar cada vez más lejos del Herediano

Los goles y asistencias del cubano Marcel Hernández en el Club Sport Herediano no están asegurados a partir del Torneo de Clausura 2026, al no haberse llegado a ningún acuerdo para la renovación de su contrato.

El cubano, quien desde su llegada al cuadro florense suma 19 goles en campeonato nacional, además de un bicampeonato y una Recopa, es sin duda una pieza clave en el conjunto rojiamarillo. Por ello, resulta llamativo que aún no se haya cerrado la negociación con el artillero.

El domingo anterior, antes del partido entre San Carlos y Herediano (2-2), el gerente deportivo Gustavo Pérez informó de que ya se habían reunido con Hernández y le habían presentado una oferta.

“Con Marcel ya me senté, ya conversamos un poco. Él me externaba lo que deseaba y lo que nosotros ofrecíamos, así que ya tiene un ofrecimiento para su análisis. Ha estado en eso. Como en cualquier negociación, cuando se inicia, siempre se pueden hacer mejoras o dejar los puntos que consideremos”, declaró Pérez.

El gerente deportivo explicó que, ante los constantes viajes del equipo por la Copa Centroamericana y el campeonato nacional, no habían podido reunirse.

“No hay un contrato con ningún jugador que se firme a la primera, es parte de lo mismo. Vamos a esperar y seguir trabajando y conversando con Marcel”, agregó.

No obstante, el cubano, de forma tajante, como es característico en él, afirmó que sí hubo un acercamiento, pero no fue de su agrado.

“La oferta no la valoré. No te voy a decir mentiras. Yo hablé con ellos, con Gustavo (Pérez). Agradezco muchísimo la oferta y es parte de la negociación. Pero no es lo que espero y se lo hice saber. Creo que es parte del proceso también”, confesó Hernández en una conversación con Tigo Sports.

De acuerdo con Marcel, su buen momento ha despertado el interés de otros clubes, que ya han tocado a su puerta.

“Totalmente. Sí recibí otras ofertas, tanto de equipos nacionales como internacionales. Si uno hace las cosas bien, seguramente llegan. De momento vamos a seguir entrenando como un profesional con el equipo ”, manifestó Hernández.

A Hernández se le consultó directamente, en Tigo Sports, si el Deportivo Saprissa le había presentado una oferta, a lo que el cubano respondió: “No te puedo decir de quiénes, pero es normal que haya propuestas”.

Sin embargo, el director deportivo del Saprissa, el exguardameta Erick Lonis, fue enfático en el programa 120 minutos, de Radio Monumental, cuando se le preguntó si el cuadro morado le había hecho una propuesta concreta al cubano, de 36 años.

“Si a Marcel Hernández no le gustó la oferta de Herediano, menos le va a gustar la de nosotros”, aseveró Lonis de manera tajante.