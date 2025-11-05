Puro Deporte

Luis Díaz tumba al campeón de la Champions y Mac Allister al Real Madrid

El Real Madrid tropezó ante el Liverpool, mientras el Bayern tuvo héroe colombiano en la Champions League

EscucharEscuchar
Por AFP
El volante turco del Real Madrid Arda Guler disputa el balón con el argentino del Liverpool Alexis Mac Allister, durante el compromiso por la Champions League.
El volante turco del Real Madrid Arda Guler disputa el balón con el argentino del Liverpool Alexis Mac Allister, durante el compromiso por la Champions League. (PAUL ELLIS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bayern MúnichChampions LeagueReal MadridLiverpoolPSG
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.