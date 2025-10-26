Puro Deporte

Vea cómo empezó la pelea entre jugadores del Real Madrid y el Barcelona en un clásico que terminó en escándalo

El Real Madrid se impuso al Barcelona en el clásico, pero el partido terminó en medio de un enfrentamiento entre jugadores

Por Milton Montenegro
El guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois se le fue encima a Lamine Yamal del Barcelona, en medio de las discusiones tras el clásico de este domingo 26 de octubre.
El guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois se le fue encima a Lamine Yamal del Barcelona, en medio de las discusiones tras el clásico de este domingo 26 de octubre. (JAVIER SORIANO/AFP)







Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

