Vea cómo empezó la pelea entre jugadores del Real Madrid y el Barcelona en un clásico que terminó en escándalo

El guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois se le fue encima a Lamine Yamal del Barcelona, en medio de las discusiones tras el clásico de este domingo 26 de octubre.

El clásico español que el Real Madrid ganó este domingo 26 de octubre estuvo muy caliente y terminó todavía peor, con los jugadores de ambos equipos en medio de empujones y recriminaciones.

Los merengues se impusieron 2-1 en su casa ante el Barcelona, gracias a las anotaciones de Kylian Mbappé y Jude Bellingham; descontó Fermín López.

Con este resultado, el Madrid amplía su ventaja como líder de la Liga Española, con 27 puntos, cinco por encima de los catalanes.

Lamine Yamal se había encargado de calentar la previa, con unas polémicas declaraciones en las que cuestionaba algunos triunfos del Real. Apenas terminó el partido, los jugadores del equipo blanco se encargaron de recordarle esas palabras.

El capitán Carvajal, el arquero Courtois y otros jugadores se le fueron encima a Yamal para increparlo, lo cual desencadenó una trifulca que se extendió desde el centro del campo hasta el área de los banquillos y el túnel hacia camerinos.

Incluso la policía tuvo que intervenir para separar a los jugadores, pues los miembros de los respectivos cuerpos técnicos no daban abasto.

Ahora será necesario esperar el reporte arbitral para conocer las sanciones que dejará este partido. La prensa española ya empezó a filtrar detalles del acta y al parecer no aparecen mencionados ni Yamal, ni Carvajal, los que en teoría empezaron todo. Aunque este pleito se cocinó desde mucho antes que comenzara el partido.

A continuación puede observar lo que ocurrió en un clásico que pasará a la historia.

