GP de México: Aficionados protagonizan monumental pelea dentro del autódromo de la F1 (video)

Una enorme pelea entre aficionados en el Gran Premio de Fórmula 1 de México se hizo viral

Por Milton Montenegro

El Gran Premio de Fórmula 1 se corre este domingo en México y aunque miles de aficionados acuden a disfrutar del evento con tranquilidad, algunos se encargaron de ensuciar las horas previas con una descomunal pelea.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

