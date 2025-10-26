GP de México: Aficionados protagonizan monumental pelea dentro del autódromo de la F1 (video)

El Gran Premio de Fórmula 1 se corre este domingo en México y aunque miles de aficionados acuden a disfrutar del evento con tranquilidad, algunos se encargaron de ensuciar las horas previas con una descomunal pelea.

En un video difundido por el medio de comunicación Radio Fórmula se aprecia una batalla campal dentro del autódromo Hermanos Rodríguez, con personas arrojándose cerveza y peleando a empujones, golpes y patadas.

El estado de ebriedad es más que evidente en algunos casos, pues dentro del velódromo de Ciudad de México se permite vender cerveza.

LEA MÁS: Debut histórico en la NBA: Novato rompe récords de LeBron James y Allen Iverson

La pelea continúa con personas rodando por el lugar, incluyendo una mujer; algunos tratan de calmar la situación pero un individo le lanza una patada a alguien que está en el suelo.

Espectadores colmaron las graderías del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la clasificación de este sábado 25 de octubre. (YURI CORTEZ/AFP)

Y todo esto varias horas antes de que empiece la carrera, programada para las 2 p. m. El GP de México se convirtió en una de las paradas tradicionales del calendario anual, que ya está llegando a su fin.

Oscar Piastri de McLaren domina la clasificación con 346 puntos, seguido de su compañero Lando Norris con 332. El tetracampeón y actual monarca Max Verstappen (Red Bull) completa el podio con 306 unidades, por lo cual llega obligado a la competencia en suelo azteca.

LEA MÁS: Vea el gol que León le hizo a Keylor Navas y a Pumas fallando un penal y anotando otro (videos)

Luego de Ciudad de México, el circuito de la F1 se traslada a Brasil y Las Vegas para dos carreras más en el continente americano. La temporada culmina con otras dos competencias en Medio Oriente: Catar (30 de noviembre) y Abu Dhabi (7 de diciembre).

El sorprendente video de la pelea termina con dos personas bailando felizmente, cerveza en mano, mientras en segundo plano quedan los últimos rastros de la trifulca.

Observe en este otro video cómo ha evolucionado el GP de México en los últimos años: