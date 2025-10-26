Vea el gol que León le hizo a Keylor Navas y a Pumas fallando un penal y anotando otro (videos)

Keylor Navas hizo su trabajo en el partido entre León y Pumas (1-1), pero tampoco puede solo.
Su cara no necesitaba descripción. Después de tres tapadones de escándalo en el partido entre León y Pumas, encajó una anotación en el minuto 56, segundos después de que James Rodríguez ingresó al partido.
Iván Moreno entró en el área, se quitó una marca, sacó el centro y Alfonso Alvarado envió el balón al fondo de la cabaña resguardada por el costarricense.
Keylor Navas se tiró y estiró, intentándolo, pero no podía hacer nada más.
Vea el gol que León le hizo a Pumas
GOOOOOOOOOOL DEL LEÓN🦁🔥— FOX (@somos_FOX) October 26, 2025
El "Platano" Alvarado estira la pierna y manda el balón al fondo. @clubleonfc 1-0 @PumasMX pic.twitter.com/MEJC7aLaeX
Casi de inmediato, Pumas tuvo una ocasión inmejorable para ir en busca del empate, luego de que el árbitro Adonai Escobedo sancionó una pena máxima.
Sin embargo, Nathan Silva cobró muy mal y le tiró el balón al arquero Óscar “Gato” García.
Vea el penal fallado por Pumas
¡INCREÍBLE!— FOX (@somos_FOX) October 26, 2025
Pumas tenía el empate, pero Nathan Silva no acierta en la pena máxima😕 @clubleonfc 1-0 @PumasMX pic.twitter.com/vvy7hXfoIl
Vea el penal anotado por Pumas
GOOOOOOOL DE PUMAS— FOX (@somos_FOX) October 26, 2025
JJ Macías anota de penal y los universitarios parece que van a rescatar un punto. @clubleonfc 1-1 @PumasMX pic.twitter.com/UFojG4iTbE
Vea de nuevo el tapadón de Keylor Navas
NO MAMES LO QUE ACABA DE SACAR KEYLOR NAVAS pic.twitter.com/Nyykg2Q8AK— El Bicho en CU (@VeronEsEterno) October 26, 2025