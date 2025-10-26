Puro Deporte

Vea el gol que León le hizo a Keylor Navas y a Pumas fallando un penal y anotando otro (videos)

También vea otra vez la tapada descomunal de Keylor Navas en el partido León vs. Pumas en la Liga MX

Por Fanny Tayver Marín
Keylor Navas quedó con un sinsabor en el partido entre León y Pumas.
Keylor Navas quedó con un sinsabor en el partido entre León y Pumas. (Tomada de X/Tomada de X)







