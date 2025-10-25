León vs. Pumas: Canal y hora para ver el partido donde Keylor Navas y James Rodríguez se enfrentarán

Keylor Navas defenderá el marco de Pumas este sábado 25 de octubre, cuando su equipo visite al León donde juega el colombiano James Rodríguez. Ellos fueron compañeros en el Real Madrid y son buenos amigos.

Pero cada uno defenderá los intereses del club del que hoy forman parte y este juego presenta la particularidad de poner frente a frente a dos equipos que se encuentran en tremendos apuros por malos resultados.

León y Pumas se encuentran obligados a sacar las garras, porque su situación en la tabla no es la mejor y podrían quedar eliminados de manera anticipada, lo cual sería un rotundo fracaso, por su estatus y lo que siempre se espera de ellos.

El partido entre León y Pumas está pactado para las 7 p. m., en el estadio Nou Camp y corresponde a la jornada 15 de la Liga MX.

Keylor Navas defenderá el arco de Pumas en su visita a León, en la Liga MX. (X de Pumas/X de Pumas)

¿Dónde puedo ver el partido León vs. Pumas?

El juego entre León y Pumas, en el que actuará Keylor Navas, será transmitido por TUDN, presente en la mayoría de cableras.

El juego entre León y Pumas, en el que actuará Keylor Navas, será transmitido por TUDN, presente en la mayoría de cableras.

La situación en la tabla de León y Pumas

Al ver la tabla de la Liga MX, el Pumas, donde juega Keylor Navas, se ubica en la posición 12, con 14 puntos y apenas registra tres victorias. El equipo del tico viene de perder su último encuentro contra el Atlético San Luis (1-0).

Por su parte, León se encuentra en la posición 16 con 12 puntos. Al igual que Pumas, apenas ha conseguido tres victorias en la temporada. Y también viene de morder el polvo, en su visita a Atlas (2-0).

El estadio donde Keylor Navas y James Rodríguez estarán frente a frente

El partido entre León y Pumas, en el que James Rodríguez intentará anotarle a Keylor Navas, se disputará en el Estadio León, conocido como Nou Camp.

Según reporta el Diario Marca, se espera mucha afluencia de público en este juego, precisamente ante la expectativa por ver a James Rodríguez frente a Keylor Navas.

Keylor Navas pretende dejar el marco de Pumas en cero. (Instagram Pumas. /Instagram Pumas.)

Así recibieron a Pumas cuando el equipo llegó a León (video)

Pumas de mi vida, yo te llevo en mi corazón 💙💛#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/gnX88SCncg — PUMAS (@PumasMX) October 25, 2025

Pumas anuncia el partido contra León