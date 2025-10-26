Murió Manuel Lapuente, el técnico de grandes de triunfos en México

Manuel Lapuente dirigió a la Selección de México en el Mundial de Francia 98.

El fútbol de México se encuentra de luto al confirmarse el fallecimiento de Manuel Lapuente, uno de sus directores técnicos más emblemáticos, a la edad de 81 años.

La triste noticia generó una oleada de reacciones en el ámbito deportivo, con clubes, exjugadores y organismos lamentando la pérdida y reconociendo su invaluable legado.

LEA MÁS: ¿Qué pasó con el jugador de Alajuelense que fue trasladado al hospital?

Lapuente, nacido en Puebla, forjó una trayectoria de más de tres décadas en los banquillos, acumulando récords y títulos que lo sitúan entre los entrenadores más laureados del país.

Dirigió más de 800 partidos en Primera División y conquistó un total de cinco campeonatos de liga, además de una Copa México y diversos trofeos oficiales.

LEA MÁS: León vs. Pumas: Canal y hora para ver el partido donde Keylor Navas y James Rodríguez se enfrentarán

Su éxito se cimentó en clubes de gran tradición:

Puebla (1989-90): Consiguió el título de liga.

Consiguió el título de liga. Necaxa (Década de los 90): Encabezó una etapa dorada para los “Rayos”.

Encabezó una etapa dorada para los “Rayos”. América (Apertura 2002): Obtuvo otro campeonato de liga con las “Águilas”.

Además de estos clubes, Lapuente dirigió a equipos como Monterrey, Atlas, Tigres, Atlante, Cruz Azul, Tecos y Veracruz, dejando su sello en cada institución.

No obstante, fue su gestión al frente de la Selección Mexicana la que le otorgó uno de sus mayores reconocimientos.

Manuel Lapuente dirigió al equipo en el Mundial de Francia 1998 y, un año después, logró el triunfo más importante de la selección hasta la fecha: la Copa Confederaciones 1999, tras una histórica victoria ante Brasil en la cancha del Estadio Azteca.

En el ámbito internacional, también sumó experiencia en torneos de alto nivel como la Copa América y la Copa Oro. Su influencia trascendió la cancha, ocupando cargos directivos como el de director deportivo de la Selección Nacional en 2010.

LEA MÁS: Claudio ‘Turco’ Husaín, la estrella que llora al pisar una cancha: ‘Un futbolista muere dos veces’

Antes de su exitosa carrera como entrenador, Manuel Lapuente militó como jugador en clubes como Monterrey, Necaxa, Atlas y Puebla. Sin embargo, fue como director técnico donde su figura alcanzó la dimensión de leyenda.

En años recientes, Manuel Lapuente se mantuvo activo como asesor y comentarista, compartiendo su vasta experiencia y análisis táctico en medios de comunicación.

En 2023, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX le rindieron homenaje por su trayectoria.

Manuel Lapuente falleció a los 81 años. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Su nombre figura con letras de oro en el Salón de la Fama del Fútbol Nacional, donde se le rindió homenaje, en reconocimiento a su contribución al desarrollo del deporte en México.

La comunidad deportiva, incluidos diversos clubes, exjugadores y periodistas expresan su profundo pésame y el enorme cariño hacia Lapuente, recordando no solo sus logros, sino también su calidad humana.

Manuel Lapuente fue uno de los pilares del fútbol mexicano, cuyo legado perdurará en la historia del deporte de su país.