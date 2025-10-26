Puro Deporte

Murió Manuel Lapuente, el técnico de grandes de triunfos en México

Manuel Lapuente logró el triunfo más importante de la Selección Mexicana hasta la fecha

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Manuel Lapuente dirigió a la Selección de México en el Mundial de Francia 98.
Manuel Lapuente dirigió a la Selección de México en el Mundial de Francia 98. (GERARD CERLES -/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manuel LapuenteMéxicoSelección Mexicana
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.