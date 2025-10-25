¿Qué pasó con el jugador de Alajuelense que fue trasladado al hospital?

Fernando Piñar se llevó un susto en el partido de ida de la semifinal entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia.

Un jugador de Liga Deportiva Alajuelense fue trasladado al hospital en pleno partido contra Olimpia, en el pulso de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. ¿Qué ha pasado con Fernando Piñar?

La noche del jueves, el club informó a través de su oficina de prensa que el lateral derecho sufrió un trauma en el cuello, que se encontraba estable y en buenas condiciones, pero que se trasladó al Hospital Metropolitano para complementar estudios por protocolo.

Ahí permaneció un tiempo pertinente en observación, a la vez que le realizaban algunos exámenes.

Como se confirmó que todo estaba en orden, la misma noche del jueves le dieron luz verde para que se fuera a descansar a su casa.

Inclusive, el propio futbolista publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que Michael Sancho, auxiliar del departamento médico de Alajuelense, se encontraba con él, acompañándolo en el hospital.

El mismo jugador fue quien en esa publicación brindó una actualización sobre su estado: “Todo bien, salió bien por dicha”.

La Nación conoce que tras salir del hospital, la evolución de Fernando Piñar ha sido buena.

Todo se resume en que ese bolazo tan fuerte que recibió le provocó un edema (inflamación). Para eso, el jugador está recibiendo un tratamiento especial.

Después del impacto, el carrilero intentó seguir jugando, pero no se sentía bien y en el minuto 32 fue sustituido por Santiago van der Putten, quien volvió después de la artroscopia en la rodilla.

Fernando Piñar se encuentra bien, luego del golpe que sufrió en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia. (Instagram Fernando Piñar/Instagram Fernando Piñar)

Los retornos de Santiago van der Putten y Celso Borges

“Disfruto jugar, para mí es un sueño jugar, odio estar lesionado, por dicha me sentí muy bien y eso me pone feliz”, expresó Santiago van der Putten ante una consulta de La Nación.

Otro hombre importante en el engrenaje de Alajuelense que regresó después de un mes sin jugar por una lesión y una recaída fue Celso Borges.

¿Qué tal volver? “Bien, sin dolor que es lo más importante y aguantando bien. Se siente bien por estar ya al 100%”, respondió Celso Borges.

Lo que viene para Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense jugará este domingo a las 5 p. m. contra Pérez Zeledón, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ahí, Óscar “Macho” Ramírez y sus hombres buscarán hacer la defensa del liderato del Torneo de Apertura 2025, una posición que asumieron con un partido menos, tras vencer al Deportivo Saprissa.

¿Estará disponible Fernando Piñar? Eso se sabrá hasta este domingo.

Después de eso, los rojinegros se enfocarán en el partido de vuelta contra Olimpia, pactado para el jueves 30 de octubre en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

Esa serie internacional se encuentra 1-1 y, en este momento, el gol de visita juega a favor del cuadro catracho como criterio de desempate.

Sin embargo, Alajuelense tiene toda la intención de acceder a su tercera final consecutiva en la Copa Centroamericana.

