¿Qué pasó con el portero que Keylor Navas desplazó en Pumas tras dos errores?

Keylor Navas reemplazó a un juvenil en la portería de Pumas tras errores en el arranque del Apertura 2025.

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX comenzó con la sorpresa de ver a Rodrigo Parra, un portero de 17 años, como titular en el arco de Universidad Nacional. Sin embargo, dos errores cometidos durante las primeras dos jornadas marcaron su destino en el equipo.

Parra tuvo una actuación cuestionada en los partidos ante Santos y Pachuca. Sus fallos fueron determinantes en ambos encuentros. Esto generó presión sobre el cuerpo técnico, lo que impulsó al club a fichar al arquero costarricense Keylor Navas.

Tras la derrota frente a Pachuca, el técnico Efraín Juárez respaldó a Parra al afirmar que sus errores eran parte del proceso natural de aprendizaje para un portero joven. Expresó que el guardameta había demostrado cualidades durante la pretemporada y asumió la responsabilidad por los resultados.

No obstante, la llegada de Navas representó un cambio inmediato. Parra perdió la titularidad y quedó fuera incluso cuando el costarricense no estuvo disponible. Durante un juego de Leagues Cup, tras la expulsión de Navas, Juárez eligió a otro juvenil, Miguel Paul, para defender el marco ante el Inter de Miami.

Pese a este revés, Parra sigue entrenando con el primer equipo y mantiene su proyección como uno de los prospectos del club. En el plano internacional, ha sido llamado a giras con la Selección Mexicana Sub-18 y recientemente sumó minutos con la Sub-19 frente al Sporting de Lisboa.

Actualmente, el arquero capitalino continúa su proceso formativo en las categorías inferiores de Pumas, con la mirada puesta en consolidarse como portero de Primera División.

