Puro Deporte

¿Qué pasó con el portero que Keylor Navas desplazó en Pumas tras dos errores?

Keylor Navas llegó a Pumas en el Apertura 2025 y le quitó el puesto a un joven arquero tras sus errores en el inicio del torneo

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Keylor Navas no podía creer lo que estaba pasando en el partido entre América y Pumas.
Keylor Navas reemplazó a un juvenil en la portería de Pumas tras errores en el arranque del Apertura 2025. (Captura de pantalla ESPN/Pantallazo ESPN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCKeylor NavasLiga MXPumas
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.