Fútbol

Keylor Navas y James Rodríguez se vuelven a encontrar en México muy cerca del precipicio

Keylor Navas y James Rodríguez celebraron hasta un Mundial de Clubes, hoy se topan bajo otras circunstancias

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
En 2014, Keylor Navas posó junto a Javier Hernández, James Rodríguez, Marcelo y Cristiano Ronaldo con el trofeo de ganadores del Mundial de Clubes. (Chema Moya)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
James RodríguezKeylor NavasReal MadridLeónPumas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.