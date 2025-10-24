Keylor Navas y James Rodríguez se vuelven a encontrar en México muy cerca del precipicio

En 2014, Keylor Navas posó junto a Javier Hernández, James Rodríguez, Marcelo y Cristiano Ronaldo con el trofeo de ganadores del Mundial de Clubes.

Keylor Navas y Pumas volverán a la actividad este sábado a las 7 p. m. en un duelo en el que enfrentarán al León de México, club que tiene como referente a James Rodríguez, futbolista estrella de la selección de Colombia, quien también fue compañero de Navas en el Real Madrid de España.

El partido presenta la particularidad de que tendrá frente a frente a dos futbolistas destacados a nivel mundial en una situación poco común para ellos. Tanto Navas con Pumas como James con León se encuentran en una situación compleja, ya que sus equipos están fuera de zona de clasificación y podrían acabar la temporada de manera temprana en tres jornada.

Pumas está en la posición 12 de la clasificación con 14 unidades y lo separan dos puntos de los puestos que entregan boletos a las fases finales; por otra parte, el plantel de León vive todavía un momento más crítico porque apenas acumula 12 puntos y está en el puesto 16.

Ante esto, una de las situaciones que más genera interés en la Liga MX es el duelo de dos equipos que se esperaba fueran protagonistas pero han tenido una temporada muy irregular y al borde del fracaso.

En cuanto al encuentro particular de Navas y James, el colombiano y el tico desarrollaron una gran amistad en la campaña 2014 - 2015 en el Madrid, donde se unieron cuando el arquero llegó al conjunto merengue después de la gran actuación que tuvo en la Copa del Mundo Brasil 2014.

James y Navas tuvieron tanta cercanía que en 2023, la propia FIFA hizo un post en sus redes sociales donde recordó la buena relación entre ambos, esto con motivo del regreso del Real Madrid a Marruecos para disputar un Mundial de Clubes. Tanto el arquero como el atacante formaron parte de la nómina que ganó ese mismo torneo pero en 2015, con el Madrid.

Ahora Pumas y Navas no pueden perder más, luego de una racha de seis duelos sin ganar. En el caso de León, también hay presión por los pésimos resultados y James ha sido señalado. El duelo está en la mesa, Keylor y James vuelven a saludarse, esta vez en una situación impensada en la época del Real Madrid: peleando por no quedar eliminados en el torneo de México.