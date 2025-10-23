Keylor Navas y Pumas tienen la presión al máximo y están al borde de algo que la afición no perdonaría

Keylor Navas continúa sus entrenamientos con Pumas,ahora con la mira puesta en León, rival del sábado a las 7 p. m.

La derrota de Pumas, equipo de Keylor Navas, contra Atlético San Luis este miércoles por 1 a 0, fue un golpe duro para los felinos, sobre todo porque provocó lo que no había sucedido en toda la irregular temporada: abucheos y críticas muy fuertes al plantel que dirige el entrenador mexicano Efraín Juárez.

El resultado dejó a Pumas fuera de zona de clasificación, además de que generó una ola de críticas en redes sociales cuestionando la gestión deportiva de la institución. Desde fichajes hasta el desempeño de Juárez como entrenador.

La sentencia de la afición fue dura, cuando el equipo fue a saludar a la grada al final del cotejo lo que recibió fue un constante abucheo y ni siquiera los seguidores repitieron la porra que hacen los futbolistas. Hasta el entrenador, Efraín Juárez, llegó a integrarse al grupo de deportistas, pero de poco sirvió.

“Es entendible (los abucheos). Nada que decirle a la afición. Si no gana el equipo te tienes que ir abucheado y los jugadores lo entienden. Nada que decir, solo agradecimiento a la afición. En no generar nos ha costado mucho. Es el segundo partido con un niño de 19 años, nuestro nueve”, justificó Juárez en la conferencia de prensa post- partido.

Los felinos ya tienen seis partidos sin conocer la victoria, situación que ya generó un ambiente en el que se pide un cambio de timón.

“Efraín Juárez venía de hacer un gran papel en Colombia, pero debía esperar a un proyecto que le diera lo que él necesita… Eso es lo que yo no entiendo de los técnicos, ¿Cómo pueden ir a una institución que no les dará lo que necesitan?”, pronunció Carlos Hermosillo, exjugador mexicano y comentarista deFox Sports.

A Pumas le restan tres fechas para intentar volver a la zona que da vida para las fases finales. El equipo de Navas jugará contra León, Tijuana y Cruz Azul.

El plantel de Navas ocupa el lugar 12 de la clasificación con 14 unidades, mientras que el décimo puesto es de Atlético San Luis con 16, misma cantidad que tiene Atlas en el lugar 11.

“Vamos a pelear. Quedan nueve puntos. No está fácil. Lo que nos ha caracterizado en este torneo es que a pesar de las circunstancias negativas, el equipo da la cara. Hoy no se juega bien y las veremos con la amargura, es dolorosa la derrota en casa, con un rival directo. Así ha sido el torneo, es la realidad. Más allá de si nos alcanza, hay que pelear, somos una institución grande”, finalizó Efraín Juárez.

Keylor Navas vivió una situación similar con Newell’s, en Argentina, en el primer semestre del año, cuando no pudo acceder a la fase final; mientras que ahora lo pasa con Pumas que está sufriendo para avanzar.