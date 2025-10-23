Pumas vs. Atlético San Luis: Keylor Navas y su club buscan una victoria urgente en la Liga MX

El partido de Pumas vs. Atlético San Luis se podrá ver por la pantalla de TUDN, canal que está presente en la mayoría de cableras del país e iniciará a las 9:05 p. m.

Previa

Keylor Navas y Pumas vuelven a la acción este miércoles a las 9 p. m. en un partido contra Atlético San Luis. El equipo del nacional no puede perder este cotejo, debido a que si cae saldrá de la zona que le da acceso a liguilla, porque la diferencia de puntos con San Luis es de apenas una unidad.

El arquero tico y su club llegan luego de sacar un empate 1 a 1 contra Monterrey, en un duelo en el que Navas fue protagonista debido al duelo que tuvo con su excompañero del Real Madrid, Sergio Ramos.

Pumas es décimo con 14 unidades, mientras que que San Luis está en la posición 14 con 13 puntos.

Keylor Navas y Pumas buscan una victoria que los mantenga en zona de clasificación. (Archivo/Archivo)

Así habló Navas de Sergio Ramos

“Es extraño (enfrentar a Sergio Ramos), pero al final somos hermanos fuera y dentro de la cancha. Queremos que los equipos en los que estamos ganen y eso lo sabemos y lo tenemos clarísimo”, finalizó.

El tico se encontró con uno de sus mejores amigos de la etapa del Real Madrid, donde el jugador militó del 2014 al 2019 y ganó tres Ligas de Campeones de Europa.