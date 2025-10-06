Russell gana en Singapur y sacude la tabla de posiciones de la Fórmula 1: así quedó el campeonato

George Russell (Mercedes) se quedó con la victoria del Gran Premio de Singapur, correspondiente a la fecha 18 del calendario 2025 de la Fórmula 1.
El piloto británico dominó la carrera desde la largada y cruzó primero la línea de meta. En el podio lo acompañaron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), quienes aprovecharon para acercarse al líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quien finalizó cuarto.
Con este resultado, Russell sumó su segunda victoria en la temporada y se mantiene cuarto en la clasificación general con 237 puntos. Piastri continúa al frente con 336 unidades, seguido por Norris con 314 y Verstappen con 273. El neerlandés ganó dos de las últimas tres carreras y aún sueña con su quinto título consecutivo.
McLaren, bicampeón de constructores
La escudería McLaren aseguró de forma anticipada el campeonato de constructores 2025. Alcanzó los 650 puntos y sacó una diferencia de 325 unidades a su perseguidor, Mercedes.
Este título representa el segundo consecutivo para McLaren y el décimo en su historia, con lo que se convirtió en el segundo equipo más ganador detrás de Ferrari, que suma 16.
Ganadores de las carreras del 2025
- GP de Australia (Melbourne): Lando Norris (McLaren)
- GP de China (Shanghái): Oscar Piastri (McLaren)
- GP de Japón (Suzuka): Max Verstappen (Red Bull)
- GP de Bahréin (Sakhir): Oscar Piastri (McLaren)
- GP de Arabia Saudita (Yedá): Oscar Piastri (McLaren)
- GP de Miami: Oscar Piastri (McLaren)
- GP de Emilia-Romagna (Imola): Max Verstappen (Red Bull)
- GP de Mónaco: Lando Norris (McLaren)
- GP de España (Montmeló): Oscar Piastri (McLaren)
- GP de Canadá (Montreal): George Russell (Mercedes)
- GP de Austria (Spielberg): Lando Norris (McLaren)
- GP de Gran Bretaña (Silverstone): Lando Norris (McLaren)
- GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): Oscar Piastri (McLaren)
- GP de Hungría (Budapest): Lando Norris (McLaren)
- GP de Países Bajos (Zandvoort): Oscar Piastri (McLaren)
- GP de Italia (Monza): Max Verstappen (Red Bull)
- GP de Azerbaiyán (Bakú): Max Verstappen (Red Bull)
- GP de Singapur: George Russell (Mercedes)
Lo que queda del calendario
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin) – Sprint
- 26 de octubre: GP de México (Ciudad de México)
- 9 de noviembre: GP de Brasil (Interlagos) – Sprint
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas
- 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail) – Sprint
- 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)
Pilotos y equipos de la temporada 2025
Durante la temporada hubo cambios importantes en las alineaciones:
- Red Bull intercambió a Liam Lawson por Yuki Tsunoda, quien ahora acompaña a Verstappen. Lawson volvió a Racing Bulls junto a Isack Hadjar, debutante en la categoría.
- Alpine reemplazó a Jack Doohan con Franco Colapinto, quien comparte equipo con Pierre Gasly.
- Williams alinea a Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quien firmó contrato hasta 2028 tras salir de Ferrari por el ingreso de Lewis Hamilton. Este corre junto a Charles Leclerc.
- Mercedes apostó por el joven Kimi Antonelli, de 18 años. Su compañero es George Russell.
- Kick Sauber contrató al brasileño Gabriel Bortoleto y a Nico Hulkenberg, proveniente de Haas.
- Haas renovó completamente su dupla con Oliver Bearman y Esteban Ocon, quien dejó Alpine.
Los únicos equipos que mantuvieron a sus pilotos del 2024 fueron:
- McLaren, con Oscar Piastri y Lando Norris.
- Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.