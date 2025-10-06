Puro Deporte

Russell gana en Singapur y sacude la tabla de posiciones de la Fórmula 1: así quedó el campeonato

George Russell sorprendió en Singapur, sacudió la tabla de posiciones y encendió la pelea por el título de la F1

Por La Nación / Argentina / GDA
Russell triunfó en Singapur y la tabla de posiciones se ajustó. Piastri sigue primero, pero Verstappen y Norris lo persiguen.
Russell triunfó en Singapur y la tabla de posiciones se ajustó. Piastri sigue primero, pero Verstappen y Norris lo persiguen. (AFP/AFP)







