Russell gana en Singapur y sacude la tabla de posiciones de la Fórmula 1: así quedó el campeonato

Russell triunfó en Singapur y la tabla de posiciones se ajustó. Piastri sigue primero, pero Verstappen y Norris lo persiguen.

George Russell (Mercedes) se quedó con la victoria del Gran Premio de Singapur, correspondiente a la fecha 18 del calendario 2025 de la Fórmula 1.

El piloto británico dominó la carrera desde la largada y cruzó primero la línea de meta. En el podio lo acompañaron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), quienes aprovecharon para acercarse al líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quien finalizó cuarto.

Con este resultado, Russell sumó su segunda victoria en la temporada y se mantiene cuarto en la clasificación general con 237 puntos. Piastri continúa al frente con 336 unidades, seguido por Norris con 314 y Verstappen con 273. El neerlandés ganó dos de las últimas tres carreras y aún sueña con su quinto título consecutivo.

McLaren, bicampeón de constructores

La escudería McLaren aseguró de forma anticipada el campeonato de constructores 2025. Alcanzó los 650 puntos y sacó una diferencia de 325 unidades a su perseguidor, Mercedes.

Este título representa el segundo consecutivo para McLaren y el décimo en su historia, con lo que se convirtió en el segundo equipo más ganador detrás de Ferrari, que suma 16.

Ganadores de las carreras del 2025

GP de Australia (Melbourne): Lando Norris (McLaren) GP de China (Shanghái): Oscar Piastri (McLaren) GP de Japón (Suzuka): Max Verstappen (Red Bull) GP de Bahréin (Sakhir): Oscar Piastri (McLaren) GP de Arabia Saudita (Yedá): Oscar Piastri (McLaren) GP de Miami: Oscar Piastri (McLaren) GP de Emilia-Romagna (Imola): Max Verstappen (Red Bull) GP de Mónaco: Lando Norris (McLaren) GP de España (Montmeló): Oscar Piastri (McLaren) GP de Canadá (Montreal): George Russell (Mercedes) GP de Austria (Spielberg): Lando Norris (McLaren) GP de Gran Bretaña (Silverstone): Lando Norris (McLaren) GP de Bélgica (Spa-Francorchamps): Oscar Piastri (McLaren) GP de Hungría (Budapest): Lando Norris (McLaren) GP de Países Bajos (Zandvoort): Oscar Piastri (McLaren) GP de Italia (Monza): Max Verstappen (Red Bull) GP de Azerbaiyán (Bakú): Max Verstappen (Red Bull) GP de Singapur: George Russell (Mercedes)

Lo que queda del calendario

19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin) – Sprint

GP de Estados Unidos (Austin) – Sprint 26 de octubre: GP de México (Ciudad de México)

GP de México (Ciudad de México) 9 de noviembre: GP de Brasil (Interlagos) – Sprint

GP de Brasil (Interlagos) – Sprint 22 de noviembre: GP de Las Vegas

GP de Las Vegas 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail) – Sprint

GP de Qatar (Lusail) – Sprint 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

Pilotos y equipos de la temporada 2025

Durante la temporada hubo cambios importantes en las alineaciones:

Red Bull intercambió a Liam Lawson por Yuki Tsunoda , quien ahora acompaña a Verstappen. Lawson volvió a Racing Bulls junto a Isack Hadjar , debutante en la categoría.

por , quien ahora acompaña a Verstappen. Lawson volvió a Racing Bulls junto a , debutante en la categoría. Alpine reemplazó a Jack Doohan con Franco Colapinto , quien comparte equipo con Pierre Gasly .

reemplazó a con , quien comparte equipo con . Williams alinea a Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. , quien firmó contrato hasta 2028 tras salir de Ferrari por el ingreso de Lewis Hamilton . Este corre junto a Charles Leclerc .

alinea a y , quien firmó contrato hasta 2028 tras salir de Ferrari por el ingreso de . Este corre junto a . Mercedes apostó por el joven Kimi Antonelli , de 18 años. Su compañero es George Russell .

apostó por el joven , de 18 años. Su compañero es . Kick Sauber contrató al brasileño Gabriel Bortoleto y a Nico Hulkenberg , proveniente de Haas.

contrató al brasileño y a , proveniente de Haas. Haas renovó completamente su dupla con Oliver Bearman y Esteban Ocon, quien dejó Alpine.

Los únicos equipos que mantuvieron a sus pilotos del 2024 fueron:

McLaren , con Oscar Piastri y Lando Norris .

, con y . Aston Martin, con Fernando Alonso y Lance Stroll.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.