PSG, Arsenal, Inter y Barcelona sacan la aplanadora en Champions

El volante del Barcelona Fermín López celebra una anotación en la paliza ante el Olympiakos por la primera fase de la Champions League.

El vigente campeón París SG, el subcampeón Inter, y los aspirantes Arsenal y FC Barcelona reivindicaron sus legítimas ambiciones en la Champions League tras sus goleadas respectivas este martes en una tercera jornada fecunda en goles (43 en 9 partidos).

El PSG endosó un 2-7 al Bayer Leverkusen en Alemania, pero no fue ese el resultado más abultado de la noche europea. La misma diferencia de goles se vio el Montjuic, donde el Barça aplastó con un 6-1 a un Olympiakos griego que se quedó con un hombre menos poco después del 2-1 por expulsión del argentino Santiago Hezze.

El Arsenal derrotó 4-0 al Atlético de Madrid, mismo resultado con el que el Inter superó al modesto Union Saint-Gilloise belga.

LEA MÁS: Estos son todos los campeonatos mundiales de FIFA organizados por Centroamérica

Y también castigó con un set el PSV neerlandés a un irreconocible Nápoles (6-2).

El fútbol inglés saldó la noche del martes con tres victorias de sus tres equipos en liza. El Newcastle derrotó 3-0 a un Benfica con su casillero de puntos aún en cero, y el Manchester City conquistó Villarreal (0-2).

En Leverkusen, el central ecuatoriano Willian Pacho (7), Desiré Doué (41 y 45+3), Khvicha Kvaratskhelia (44), Nuno Mendes (50), Ousmane Dembélé (66), de regreso de lesión y que acababa de entrar al terreno de juego, y Vitinha (90) como colofón pusieron los goles del PSG de Luis Enrique, que ya había ganado al Atalanta y al FC Barcelona en las dos primeras fechas.

El conjunto parisino lidera provisionalmente el grupo único de Liga de Campeones con 9 puntos, los mismos que Inter de Milán y Arsenal, mientras que el Leverkusen queda 26º con dos empates y una derrota.

El flamante Balón de Oro, Dembélé, de regreso de lesión, sólo necesitó tres minutos luego de volver a pisar un terreno de juego para encontrar el camino del gol.

Ante los 1.800 aficionados parisinos desplazados a Leverkusen, los jugadores de Luis Enrique aplastaron a los alemanes con seis goleadores diferentes y enviaron un mensaje nítido a Europa: quieren conservar su corona.

También con un inicio perfecto, el Arsenal, que lidera asimismo la Premier League, despachó con cuatro goles en apenas 15 minutos al Atlético de Madrid.

Los brasileños Gabriel (57) y Gabriel Martinelli (64) pusieron el partido de cara para los ‘Gunners’. Y en tres minutos (67, 70), el atacante sueco Viktor Gyokeres anotó dos goles desde el área pequeña.

Otro equipo español, el FC Barcelona, recuperó sensaciones positivas luego de haber perdido en casa a comienzos de octubre ante el PSG. Fermín López se convirtió en el primer jugador español en marcar tres goles en un partido de Champions con el conjunto catalán, 9º con seis puntos.

El empate a cero entre Kairat Almaty (33º) y el Pafos (27º) contrastó con la locura goleadora del resto de partidos, pero atestiguó las carencias del equipo kazajo y de su rival chipriota, que tendrán muy complicado clasificar entre los 24 primeros y con ello tener opciones de estar en octavos.