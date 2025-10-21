Puro Deporte

Estos son todos los campeonatos mundiales de FIFA organizados por Centroamérica

Costa Rica será sede de un Mundial de Fútbol mayor; vea las anteriores oportunidades en que FIFA designó a Centroamérica para cualquier categoría

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Costa Rica será la sede del Campeonato Mundial de la FIFA para selecciones mayores femeninas, como parte de la organización conjunta que también integran Estados Unidos, México y Jamaica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial de Fútbol FemeninoMundial Femenino 2031Mundiales en Centroamérica
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.