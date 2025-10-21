La Selección de Costa Rica le saca un histórico resultado a Brasil en el Mundial: sorpresa mayúscula

La Selección de Costa Rica dio una gran sorpresa en el Mundial que se disputa en Marruecos.

La Selección Femenina Sub 17 se anotó un histórico resultado ante Brasil en el Mundial que se disputa en Marruecos. (Fedefútbol/Fedefútbol)

La escuadra nacional sacó un empate 1-1 ante Brasil en la Copa del Mundo Sub 17 femenina, este martes 21 de octubre.

El equipo se les plantó a las brasileñas y abrió el marcador al minuto 31 por medio de Lucía Paniagua; la zurda aprovechó un pase que la puso de cara al gol, encaró y definió en gran forma. La felicidad fue grande para las nacionales, porque las brasileñas eran amplias favoritas y son una de las grandes potencias de fútbol femenino en todas sus categorías.

Brasil igualó al minuto 83 por intermedio de Gi Iseppe y buscó la victoria hasta el final.

Este empate es uno de los resultados más importantes del fútbol femenino de Costa Rica en toda su historia.

Noticia en desarrollo.