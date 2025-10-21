Puro Deporte

La Selección de Costa Rica le saca un histórico resultado a Brasil en el Mundial: sorpresa mayúscula

La Selección de Costa Rica dio una de las grandes sorpresas en el Mundial al sacar un histórico resultado ante Brasil

Por Milton Montenegro

La Selección de Costa Rica dio una gran sorpresa en el Mundial que se disputa en Marruecos.








Mundial Femenino sub 17Selección de Costa RicaBrasil
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

