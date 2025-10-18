La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica debutó en el Mundial: ¿cómo le fue?

Costa Rica debutó en el Mundial U-17 2025 con derrota ante Italia.

Arrancó el Mundial en Marruecos y, con él, la participación de la Selección de Costa Rica. Las ticas, integrantes de la Sub-17 Femenina, saltaron a la cancha para enfrentar a Italia.

Costa Rica se encuentra en el Grupo A junto a las selecciones de Brasil, Italia y la anfitriona, Marruecos.

El Mundial Femenino Sub-17 se juega casi en su totalidad en un complejo deportivo, a excepción del partido inaugural y la final, encuentros que serán en el Estadio Olímpico de Rabat.

LEA MÁS: El niño que quiso ser como el mundialista Rodrigo Badilla es hoy uno de los mejores árbitros del país

El primer tiempo fue para las italianas, quienes tuvieron las jugadas de peligro. La diferencia física con las jugadoras italianas jugó un papel importante, las europeas superaron en altura y fuerza a las futbolistas de Costa Rica, que al final perdió 3-0.

Tras un centro, la italiana Giulia Galli, anotó el 1-0 para Italia, usando su ventaja física.

LEA MÁS: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Costa Rica por su boleto al Mundial?

En esta competición no se utiliza el video-arbitraje (VAR), pero se utiliza el método de “challenge” o “reto”.

Cada equipo tiene dos oportunidades para pedir la revisión de una jugada, si el reto es efectivo, se mantiene con otras dos oportunidades de retar.

En este enfrentamiento se utilizó en contra de la selección tica, donde la árbitra pitó un penal que tras un reto fue anulado.

La Selección Femenina Sub-17 cayó ante Italia, en el Mundial de Marruecos. (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

Para el segundo tiempo las costarricenses salieron mejor posicionadas, manejando mejor el encuentro y creando jugadas peligrosas. A pesar de las buenas intenciones de las nacionales, Italia logró anotar el segundo tanto y con esto, desestabilizar al conjunto tico.

LEA MÁS: Herediano está a las puertas de acabar con uno de los mayores orgullos de la afición florense

Con la victoria, Italia comparte el primer lugar del Grupo A, con Brasil, escuadra que venció a Marruecos en el compromiso inaugural, por el mismo marcador, 3-0.

El siguiente rival de la selección de Costa Rica será Brasil, al que enfrentará el próximo martes 21 a las 10 a.m. hora tica, partido que se podrá ver a través de Canal 7.

El último partido de fase de grupos para Costa Rica será Marruecos, el encuentro será el viernes 24 a la 1 p.m. hora tica.