Fútbol

Herediano está a las puertas de acabar con uno de los mayores orgullos de la afición florense

El juego de este domingo ante Liberia podría marcar la debacle de un Herediano que suma seis partidos sin ganar

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Cartago vs Heredia
Los jugadores del Herediano viven un amargo momento y están a punto de quedar fuera de las semifinales del Torneo Apertura 2025. (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoTorneo Apertura 2025Torneos Cortos
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.