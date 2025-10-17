Dany Carvajal no entiende qué le pasa a un Herediano sumido en un profundo abismo

El guardameta del Club Sport Herediano, Dany Carvajal, no puede entender el mal momento que atraviesa su equipo, que ocupa la sétima posición del Torneo de Apertura 2025 con solo 13 puntos, a seis de los puestos de clasificación.

Los florenses suman tres derrotas consecutivas, dos de ellas en casa, lo que aumenta la presión sobre un equipo que se olvidó de ganar y tiene un compromiso crucial este domingo 19 de octubre, cuando se mida al Municipal Liberia a las 3 p. m. en el estadio Edgardo Baltodano.

La derrota ante Alajuelense (1-3) los dejó al borde del abismo. Con un Jafet Soto muy crítico con el accionar de sus jugadores que hoy suman una racha de seis juegos sin sumar tres puntos.

LEA MÁS: Jafet Soto fue crítico y directo: ‘Cuando un equipo no tiene alma, se ve reflejado en la cancha’

“Es doloroso, no sé si es actitud (como lo dice Jafet Soto). Venimos de dos semanas donde entrenamos muy bien y el resultado no se da. Las cosas no salen; por ejemplo, el primer gol que nos meten es increíble: el balón pega en el vertical, me pega en la espalda y entra”, aseguró Carvajal en la zona mixta tras el compromiso ante la Liga.

El experimentado guardameta intenta dar explicaciones, pero ni él mismo parece encontrarlas.

“Con la planilla que tenemos no podemos estar en esta situación. Entendemos que la afición esté molesta, que la dirigencia lo esté también; nosotros estamos molestos. No queda más que ponerle el pecho a las balas y entrenar más duro, con mayor determinación, porque este equipo tiene que clasificar sí o sí”, agregó Carvajal.

“Debemos poner el pecho a las balas y afrontar las consecuencias. Jafet es quien nos ve entrenar día a día y nos conoce", Dany Carvajal. Herediano Portero 17 de octubre del 2025 Fotografía: Mayela López (La Nación/Fotografía: Mayela López)

Danny Carvajal y los males del Herediano

Sobre las palabras del entrenador Jafet Soto, quien afirmó que el Herediano es un equipo sin alma y que no corre, el arquero sancarleño indicó que deben afrontar las consecuencias y trabajar para cambiar los resultados.

“Debemos poner el pecho a las balas y afrontar las consecuencias. Jafet es quien nos ve entrenar día a día y nos conoce. Ahora hay que venir a entrenar con alma,porque tenemos calidad y debemos demostrarlo en la cancha”, añadió Carvajal.

Respecto al hecho de no ganar en casa y solo sumar un punto en sus últimos tres compromisos en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, Dany tiene su propio punto de vista.

“Es interesante: entre más títulos tenga un equipo, los rivales se preparan y nos juegan diferente. Aquí vinieron Sporting y Guadalupe, se encerraron e hicieron un bloque defensivo muy fuerte. Es cierto que a nosotros nos faltó calidad, pero nos está costando anotar y así es muy complicado”, enfatizó Carvajal.

Con respecto a los rivales, Dany indicó que no pueden volverse locos ni pensar en lo que hagan los demás, sino enfocarse en sus propios resultados.

“Debemos ir partido a partido. No podemos estar pensando en lo que otros hagan y llenarnos la cabeza de problemas. Lo primordial es sacar los tres puntos en el próximo compromiso, acercarnos a los puestos de clasificación y revertir nuestra situación. Es hora de despertar. Si logramos entrar, Herediano será muy peligroso”, declaró.