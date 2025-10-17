Jafet Soto, furioso con los futbolistas de Herediano: ‘Si tengo que jugar con chamacos, jugaré con chamacos’

Jafet Soto apelará al orgullo de los integrantes del Herediano, para enfrentar al Municipal Liberia el próximo domingo.

Después de la derrota 1-3 ante Alajuelense, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, el técnico Jafet Soto Molina y el Club Sport Herediano deberán viajar a Liberia para enfrentar a los locales, en un compromiso que podría sellar la suerte de los rojiamarillos en el Torneo Apertura 2025.

En caso de una nueva derrota, el domingo en el estadio Edgardo baltodano, el conjunto florense prácticamente sepultaría sus opciones de avanzar a las semifinales del certamen y defender su bicampeonato, algo que tiene muy claro el estratega, por lo que aseguró que deberá escoger muy bien su plantel.

“Voy a tomar decisiones, y si tengo que jugar con chamacos (ante Liberia), jugaré con chamacos. El que quiera llegar a entrenar este viernes, que llegue; y el que quiera montarse al bus para viajar el sábado a Liberia, que lo haga”, sentenció Soto durante la conferencia de prensa.

Jafet fue enfático al señalar que el equipo no está jugando bien y eso se refleja en los resultados, con apenas 13 puntos y lejos de los puestos de clasificación.

“En este momento no hay ningún jugador que tenga derecho a un nivel de exigencia. Ninguno puede exigir absolutamente nada (como una eventual titularidad). Todos están en el mismo nivel. Este cuerpo técnico va a evaluar quién está en un nivel, un poquito superior para ir a Liberia verdaderamente con hambre, compromiso, responsabilidad y orgullo”, afirmó Soto.

El estratega florense indicó que solo hay un camino para luchar por la clasificación a las semifinales del campeonato:

“Esto se saca con orgullo, no hay otra forma. Es un orgullo deportivo que tiene que nacer, que tiene que estar. Hemos tenido nuestros problemas para armar el equipo. (Hernán) Medford tuvo sus problemas porque tuvo lesionados y suspendidos. Ahora a Allan Cruz le queda un partido de suspensión”, explicó.

El técnico bicampeón del Team comentó que durante la campaña las lesiones y expulsiones no les han permitido consolidar una alineación estable ni darle continuidad al equipo, lo cual ha pesado en los resultados. Por ello, afirmó que solo pueden apelar a darlo todo en la cancha para sacar adelante un barco que se hunde.

“Solo con orgullo y con verdaderos profesionales se saca esto. No voy a decir heredianos. En el juego ante Alajuelense, al minuto ocho no metíamos ni las manos; hasta el minuto 17 hicimos una combinación para atacar al rival. Cuando no se conectan las ideas trabajadas con el accionar en la cancha, es difícil ganar un partido”, acotó.

Finalmente, un frustrado Jafet Soto enfatizó: “Tenemos las acciones de bola muerta y las jugadas que practicamos en los entrenamientos, pero en el partido hacemos cualquier cosa. Creo que es momento de escoger a esos jugadores que verdaderamente tengan ese nivel de convencimiento para los próximos compromisos”.