Jafet Soto fue crítico y directo: ‘Cuando un equipo no tiene alma, se ve reflejado en la cancha’

Visiblemente afectado, el técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, fue contundente en sus declaraciones tras la derrota en casa 1-3 ante Alajuelense, resultado que deja al equipo al filo de quedar fuera de las semifinales del Torneo Apertura 2025.

El estratega florense fue directo y sincero al asegurar que sus jugadores carecen de actitud y deseo de ganar los partidos.

“Cuando un equipo no tiene alma, eso se refleja en la cancha. No importa el sistema, puede jugar como quiera, pero si no hay un convencimiento real de competir —porque hemos dejado de competir, de sentir para qué estoy en el equipo—, eso es un problema”, manifestó Soto en conferencia de prensa.

Jafet enfatizó que hay situaciones que no están bien y que le molestó el accionar del equipo en la cancha.

“Todos los jugadores están en el mismo nivel, y no es el mejor, por lo que tomaremos medidas para presentar el mejor plantel el domingo en Liberia”, añadió Soto.

El técnico herediano amplió su crítica a sus jugadores, los cuales no han rendido en el campeonato.

“Si uno tiene la intención de correr en la cancha, puede explotar muchas virtudes como jugador profesional; pero si no tenemos esas ganas de correr, de dar el máximo, esas virtudes no se explotan. Entonces, solo participo cuando me llega la pelota, cuando está cerca o cuando me toman en cuenta, pero no participo totalmente”, manifestó Soto,