¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Costa Rica por su boleto al Mundial?

La selección de Costa Rica logró levantar cabeza tras la goleada 4-1ante Nicaragua en el ahora llamado INS Estadio, lo que obliga a La Sele a jugarse el boleto en los últimos dos partidos.

¿Cuáles son los dos partidos restantes? Primero, a la Tricolor le tocará visitar Curazao para enfrentar a Haití. La selección caribeña tuvo que apoyarse del país vecino debido a la complicada situación de seguridad que pasa en su propio territorio, donde es preferible no organizar partidos internacionales.

LEA MÁS: El jugador de la Selección de Costa Rica que pasó de ‘niño callado’ a líder de la ofensiva

A pesar de perder el último encuentro ante Honduras, Haití sigue en la lucha por clasificarse al Mundial, por lo que será un juego complicado para la tricolor, que se disputará el 13 de noviembre a las 6 p.m. hora tica.

Tras el partido en Curazao, Costa Rica cerrará la eliminatoria en casa, cuando reciba a la selección de Honduras, la cual en este momento se encuentra primera en el grupo con 8 puntos, dos más que Costa Rica.

LEA MÁS: Herediano vs. Alajuelense: Canal, hora y todo lo que debe saber de un partido imperdible

Este partido se jugará el 18 de noviembre, es decir, cinco días después de la visita ante Haití en Curazao.

La selección deberá ganar ambos enfrentamientos si quiere clasificarse directamente al Mundial 2026 y sin depender de nadie, de no lograrlo, puede luchar por un puesto de repechaje si queda entre los dos mejores terceros lugares.