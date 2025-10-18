Puro Deporte

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Costa Rica por su boleto al Mundial?

A falta de dos partidos, la Selección Nacional se juega el boleto al Mundial, vea cuándo y dónde

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Miguel Herrera tras la goleada 4-1 a Nicaragua (JOHN DURAN/John Duran)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaDeportesMundial 2026Eliminatorias mundialistasFútbol
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.