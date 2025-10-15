Histórico estadio de Centroamérica cambia de nombre por primera vez en su historia

El Estadio Nacional ahora se llama INS Estadio tras un acuerdo que asegura fondos para su renovación hasta 2028. AFP PHOTO/Yuri CORTEZ

Por primera vez, uno de los estadios más emblemáticos de Centroamérica dejará de llamarse como usted siempre lo ha conocido.

El Estadio Nacional, ubicado en Costa Rica, ahora se llama INS Estadio, luego de que la Junta Administradora del Fideicomiso FID 1065 ICODER-BNCR concretara un convenio de naming rights o derechos de denominación con el Instituto Nacional de Seguros (INS).

La decisión se tomó el 17 de junio de 2025. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer los recursos destinados al mantenimiento y mejora de esta infraestructura deportiva, una de las más emblemáticas de Costa Rica y la región. El contrato de patrocinio se extenderá hasta el año 2028.

Según el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), este tipo de alianzas representa una estrategia para garantizar la sostenibilidad y renovación del inmueble, sin comprometer su uso público ni su valor simbólico como referente del deporte y la cultura costarricense.

El INS, una empresa estatal con más de un siglo de historia en Costa Rica, aportará recursos para preservar el legado del estadio.

Desde su inauguración el 26 de marzo de atletismo, veladas de boxeo, conciertos, entre otras actividades.

El estadio actual reemplazó al viejo inmueble de 1924, que fue demolido en mayo de 2008. Su construcción comenzó en marzo de 2009 como parte de un convenio entre la República Popular de China y Costa Rica.

Qué son los naming rights

Los naming rights, o derechos de denominación, son contratos que permiten a una empresa colocar su nombre en un recinto, evento o marca por un periodo determinado. Esta práctica ha ganado terreno en todo el mundo, especialmente en instalaciones deportivas y de entretenimiento.