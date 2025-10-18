Puro Deporte

El niño que quiso ser como el mundialista Rodrigo Badilla es hoy uno de los mejores árbitros del país

Oriundo de Fray Casiano de Puntarenas, David Gómez, siguió los pasos del exmundialista

Por Milton Montenegro

Apenas tenía cinco años cuando vio a una figura que lo impactó. Era muy niño para acercársele o pedirle una foto, pero una tía lo animó. Ella le pidió a Rodrigo Badilla, uno de los mejores árbitros que ha tenido el país, que si se podía fotografiar con el niño.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

