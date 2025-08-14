Fútbol

Al árbitro mundialista Rodrigo Badilla aún le hierve la sangre al recordar todas las ofensas contra su madre

El exárbitro Rodrigo Badilla, declaró que su mamá fue una mujer muy trabajadora y que siempre rezó por él antes de los partidos

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Rodrigo Badilla Susana Sequeira Samudio (madre) Reportaje de los árbitros y sus madres 14 de agosto del 2025 Reproducción de La Nación
Rodrigo Badilla recuerda las oraciones y las palabras de apoyo que recibió de su madre, Susana Sequeira (q.d.D.g.), antes de cada partido que dirigió. Cortesía: Rodrigo Badilla Reproducción de La Nación (La Nación/Reproducción de La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rodrigo BadillaExárbitroEspecial Día de la Madre
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.