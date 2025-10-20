EN VIVO

Histórico y oficial: Costa Rica será sede de un Mundial de Fútbol Mayor

Estados Unidos anunció que se une a Costa Rica, México y Jamaica para organizar el Campeonato Mundial del 2031

Por Esteban Valverde
Costa Rica será sede de una Copa del Mundo Mayor. Este lunes a las 2:37 p. m., en Nueva York, se hizo el anuncio oficial de la candidatura única y conjunta de cuatro países: Estados Unidos, México, Jamaica y Costa Rica para ser anfitriones del Mundial Femenino 2031.








Esteban Valverde

