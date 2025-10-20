Costa Rica será la sede de un Mundial Mayor de la FIFA: Vea cuándo es el anuncio oficial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entregó en 2022 el trofeo de monarca del orbe a España, quien ganó el Mundial 2022 Sub-20.

Costa Rica será sede del Mundial Femenino Mayor 2031. La Nación adelantó esta información en exclusiva desde el domingo, y el anuncio oficial ya es inminente.

La noticia será divulgada este lunes 20 de octubre en una actividad que tiene programada FIFA para iniciar a las 2 p. m. (hora de Costa Rica).

De hecho, en Nueva York está el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, también el Secretario General del órgano, Gustavo Araya, el vicepresidente de la Federación, Sergio Hidalgo, y el dirigente Víctor Hugo Alfaro, como representante del fútbol femenino, para asistir al anuncio del evento.

Según pudo conocer La Nación, Costa Rica estará con otros países de la Concacaf organizando la Copa del Mundo. En abril de este año, ya Estados Unidos había dado a conocer su intención de ser sede del torneo y de hecho en la comunicación hizo público que lo haría con otros países de la Concacaf.

Costa Rica completará así su ciclo de Copas del Mundo en fútbol femenino, porque el país recibió en 2014 un torneo Sub-17, luego en 2022 el Sub-20 y ahora se alista para tener el Mayor en 2031.

Hay detalles que no están definidos, como la cantidad de partidos que tendría el territorio nacional, además de cuáles estadios podrían ser tomados en cuenta para desarrollar el campeonato mundial. De entrada se piensa en el Estadio INS (llamado anteriormente Nacional), también en el Ricardo Saprissa y el Alejandro Morera Soto. Otras sede para entrenamientos podría ser el nuevo Rosabal Cordero.