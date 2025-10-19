Exclusiva: Costa Rica muy cerca de ser designada sede de la Copa Mundial femenina de la FIFA (selecciones mayores)

Este fue el trofeo que se entregó en la edición de la Copa del Mundo femenina de Nueva Zelanda y Australia. Costa Rica apunta a ser sede del torneo en 2031.

Costa Rica está a punto de ser nombrada sede de la Copa Mundial Mayor Femenina del año 2031, en lo que sería una de las noticias más importantes en toda la historia deportiva del país.

La Nación consultó este domingo a tres fuentes del más alto nivel dentro del fútbol femenino, entre ellas personeros de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), además de integrantes de la liga local Uniffut, quienes ya conocen del tema.

De hecho, este diario pudo confirmar que una delegación conformada por Osael Maroto (presidente de la Fedefútbol), Sergio Hidalgo (vicepresidente), Gustavo Araya (secretario general) y Víctor Hugo Alfaro (como representante del fútbol femenino) partió este mismo domingo rumbo a Nueva York, Estados Unidos, para reuniones claves de cara al anuncio oficial.

“Del tema se viene hablando hace aproximadamente tres semanas, pero ya hubo reuniones en las que se ha dicho que seremos sede del Mundial Mayor Femenino 2031″, aseguró una de las fuentes.

El tema se abordó en una de las recientes sesiones del Comité Ejecutivo de la Federación, aunque no se informó públicamente.

En el pasado, Costa Rica fue recibió una Copa del Mundo Sub-17 (año 2014) y también otra Sub-20 (año 2022), por lo que ahora tendría la oportunidad de cerrar el círculo con el más importante de los torneos.

De momento, se desconoce si Costa Rica será sede única o podría compartir con algún país cercano. Por ejemplo, la edición 2023 fue realizada de manera conjunta por Nueva Zelanda y Australia.

En abril pasado, la FIFA dio a conocer en su página de Internet el interés de Estados Unidos, junto con otras federaciones miembros de Concacaf (que no fueron especificadas), para organizar el Mundial 2031. En 2027 la sede del Mundial será Brasil.

Según las fuentes que conocen del tema en Costa Rica, ya se habla de tres posibles estadios que podrían ser sedes mundialistas: el INS Estadio (anteriormente conocido como Nacional), el Ricardo Saprissa y el Alejandro Morera Soto.

El mundial femenino está compuesto por 32 selecciones, por lo que FIFA evalúa temas de acomodo, canchas de entrenamiento, hospedaje y traslados para equipos, aficionados y personeros de prensa de todo el orbe.

El presidente de la FCRF, Osael Maroto, manifestó en la previa del juego contra Nicaragua, el martes pasado, que el país recibiría una muy buena noticia esta semana que inicia, la cual sería motivo de orgullo para la nación.

Se espera que en estos días se presente el proyecto que le dará a Costa Rica ser sede de la Copa del Mundo Femenina 2031, en la categoría absoluta.

Precisamente la generación que afronta en estos días la Copa del Mundo Sub-17 de Marruecos es la que le haría frente a dicho certamen, ya en su etapa de madurez.