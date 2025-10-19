Fútbol

Exclusiva: Costa Rica muy cerca de ser designada sede de la Copa Mundial femenina de la FIFA (selecciones mayores)

Costa Rica está cerca de recibir una de las noticias más importantes de su historia deportiva: ser sede de una Copa del Mundo Mayor Femenina de la FIFA

Por Esteban Valverde
El trofeo del Mundial Femenino Austrañia y Nueva Zelanda estará en Costa Rica en abril. Twitter.
Este fue el trofeo que se entregó en la edición de la Copa del Mundo femenina de Nueva Zelanda y Australia. Costa Rica apunta a ser sede del torneo en 2031.







