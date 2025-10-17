Selección de Costa Rica tiene aspiración ambiciosa en Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos

Édgar Rodríguez se estrenará como técnico mundialista este sábado. Él dirige a la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica está lista para escribir su estreno en el Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos, cuando afronten el partido ante Italia, a las 7 a. m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Football Academy Mohammed VI, en la ciudad de Salé.

Para esta cita, la “Sele” Sub-17 se encuentra en el grupo A y antes del debut, el técnico de esta representación patria, Édgar Rodríguez concedió una entrevista a La Nación, revelando la intención real y ambiciosa de la Tricolor.

- ¿Para qué está la Selección Femenina Sub-17 en este Mundial en Marruecos?

- Lo más importante y la consigna es ir a competir, ir a hacer un buen papel, dejar el nombre de Costa Rica en alto, al fútbol femenino en alto y tenemos un reto muy bonito contra la historia, que es que nunca se ha ganado un partido en un Mundial Femenino. Creo que esta es la ilusión que tiene todo el grupo, de ir a hacer historia.

- ¿Ve opciones reales de clasificar a la segunda ronda?

- Claro, no es solamente ganar un partido, no es ser mediocre, sino que al ser un formato de 24 equipos, donde pasan dos por grupos y los cuatro mejores terceros tenemos chance.

”Con tres puntos y con marcadores favorables en los otros partidos en dado caso de no ganar, hay posibilidades reales de clasificar a la segunda ronda con tres puntos.

”Entonces, creo que el objetivo es ese, ir a competir, ir a tratar de ganar por primera vez un partido en un Mundial. Y después de ahí, Dios quiera que tengamos chance de clasificar haciendo buenos partidos”.

- Esta generación está llamada a ser la nueva era del fútbol femenino. ¿Qué tan talentosas ve a estas muchachas?

- Esta generación es muy talentosa y algo importante que tiene este grupo es que de la base de esta Selección hay siete jugadoras que son titulares, que han tenido toda la base del proceso, que nacieron en 2009. Entonces, en el próximo proceso siguen en esta misma categoría.

”Lo cual nos garantiza también que tenemos una Selección para competir el próximo año, incluso con mayores probabilidades que esta, porque en este Mundial solo tenemos cinco jugadoras 2008.

”Es un grupo joven que por el trabajo que hemos tenido, por el talento y por todo lo que se ha hecho bien, logramos clasificar. Realmente vemos con mucho entusiasmo el próximo proceso también, porque nos queda una base muy fuerte”.

- ¿Qué tan difícil se le hace definir una alineación?

- A veces es complicado porque todas son chicas inteligentes, con características importantes y técnicamente con buen pase. Es un grupo que en el medio del campo tenemos muy buen pie, técnicamente y a veces nos falta agresividad.

”Para hacer la alineación yo pienso que debo ver cómo acomodo el equipo, porque bajo ese sistema se me puede quedar por fuera una jugadora que en cualquier equipo sería titular. Tenemos una muy buena generación de chicas que tienen 15 o 16 años y ya han jugado tres o cuatro Premundiales.

”En este grupo hay siete jugadoras que fueron titulares en el Premundial Sub-20 en el que clasificaron al Mundial, siendo ellas Sub-17. A pesar de su edad, tienen rodaje, experiencia y muchos partidos acumulados”.

- ¿Cómo fueron los últimos días?

- Estaba la atención por el tema de la lista que es muy complicado, porque algunas quedaron por fuera y son chicas que también se esforzaron, que se entregaron al máximo, que sacrificaron muchas cosas y al final así es el fútbol. Había tensión, pero también emoción. Estamos en modo Mundial y queremos hacerlo bien. Hay emoción, hay ilusión, hay ansiedad y nervios.

- El debut será este sábado contra Italia. ¿Qué ha visto del rival?

- Italia, si bien es cierto no ha tenido tanta historia en fútbol femenino, en esta clasificación, perdió contra Noruega y antes de eso le ganó a España 2-1, empató contra Francia y sacó un triunfo. Puede ser que estemos ante una muy buena generación de Italia en esta categoría.

”Tienen buen biotipo, son jugadoras fuertes, en punta tienen dos jugadoras muy rápidas. Es un equipo ordenado y vamos a ver cómo nos va”.

- ¿Y Brasil?

- Donde haya un balón Brasil siempre va a ser fuerte y en el fútbol femenino también es potencia. Fue la primera vez que no ganó el Suramericano, porque lo hizo Paraguay, pero tenemos entendido que hubo tres futbolistas muy importantes que no jugaron el Suramericano y pueden darse el lujo de hacerlo porque siempre van a clasificar.

”Es un equipo con características excelentes, un equipo bien dotado técnicamente, con jugadoras de mucho pie, en el último cuarto de cancha con buen uno contra uno, que son rapidísimas y que ya están en la Selección Mayor, o que son importantes en la Copa Libertadores”.

- Costa Rica cierra la fase de grupos ante Marruecos. ¿Será el rival del que menos se sabe?

- Sí, de Marruecos tenemos muy poco y al ser nuestro último partido en la primera ronda, pues vamos a tener análisis de ellas en lo que hagan contra Brasil e Italia.

”Sabemos que históricamente, Marruecos no ha sido fuerte en fútbol femenino, pero no sabemos si al ser la sede del Mundial, tendrá oportunidad de contar con jugadoras de otras nacionalidades y descendencia marroquí.

”A veces ha pasado eso, como Surinam masculino, que tiene gente de todo lado y así lo manejan. Tenemos esa duda con Marruecos, de qué nos vamos a encontrar realmente, porque hay poca información de ellas”.