Selección de Costa Rica tiene aspiración ambiciosa en Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica se estrenará este sábado ante Italia en la Copa del Mundo de Marruecos

Por Fanny Tayver Marín
Édgar Rodríguez se estrenará como técnico mundialista este sábado. Él dirige a la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica.
Édgar Rodríguez se estrenará como técnico mundialista este sábado. Él dirige a la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







