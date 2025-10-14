Una lesión provoca cambio de planes en Selección de Costa Rica

Miguel Herrera estuvo presente en la juramentación de las integrantes de la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica que van hacia el Mundial de Marruecos.

Las decisiones ya estaban tomadas, pero un infortunio provocó un cambio de planes en la Selección de Costa Rica que se encuentra en la cuenta regresiva para un gran desafío.

Será el próximo sábado 18 de octubre (7 a. m.) cuando la Sele debute contra su similar de Italia en el Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos.

Pero la lista final sufrió una modificación, porque Raquel Recio sufrió un esguince en el tobillo. Eso la dejó fuera de la Copa del Mundo.

Según reportó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol), a ella la releva Avril Pérez, de Chorotega.

Este representativo patrio fue juramentado por el vicepresidente de la Federación, Sergio Hidalgo, en las instalaciones del Proyecto Gol.

Y en ese acto estuvieron Miguel “Piojo” Herrera y los integrantes de la Selección Mayor Masculina como testigos.

“Es un detalle muy bonito, que los jugadores de la Mayor estuvieran ahí, para ellas significa mucho, para uno también es importante, porque son muchos referentes y significa mucho para todos”, expresó el técnico de la Selección Femenina Sub-17, Édgar Rodríguez.

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica emprende su viaje al Mundial de Marruecos. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Las nacionales emprenden su viaje hacia Marruecos este lunes, a las 7:25 p. m., con una pequeña escala en París y de ahí se trasladarán hasta Casablanca, para posteriormente movilizarse en bus hacia Rabat, donde se estrenarán en la cita planetaria.

“El grupo está ansioso, motivado, contento, feliz... Llegó el día que tanto estábamos esperando y vamos con toda la responsabilidad, sabemos el compromiso que tenemos, la ilusión que tenemos y deseando estar en el avión, llegar a Marruecos y establecernos en modo Mundial”, comentó el timonel.

Costa Rica se encuentra en el grupo A de esta Copa del Mundo Femenina Sub-17 y tras el partido del sábado ante Italia, las ticas jugarán de nuevo el martes 21 de octubre (10 a. m.) ante Brasil.

La Tricolor cerrará la primera fase el viernes 24 de octubre contra Marruecos (1 p. m.).