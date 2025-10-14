Puro Deporte

Una lesión provoca cambio de planes en Selección de Costa Rica

El seleccionador nacional ya había tomado sus decisiones, pero un esguince de tobillo obligó a una variante

Por Fanny Tayver Marín
Miguel Herrera estuvo presente en la juramentación de las integrantes de la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica que van hacia el Mundial de Marruecos.
Miguel Herrera estuvo presente en la juramentación de las integrantes de la Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica que van hacia el Mundial de Marruecos.







