Puro Deporte

El PSG marca terreno en la Champions ante el Barcelona; Arsenal y Nápoles cumplen

ELPSG se impuso casi en tiempo de descuento como visitante ante el Barcelona, en un emocionante duelo por la Champions

EscucharEscuchar
Por AFP
El delantero del Barcelona Lamine Yamal lanza un tiro libre en el encuentro ante el PSG por la Champions.
El delantero del Barcelona Lamine Yamal lanza un tiro libre en el encuentro ante el PSG por la Champions. (LLUIS GENE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Champions LeagueChampionsBarcelonaPSG
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.