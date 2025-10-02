El PSG marca terreno en la Champions ante el Barcelona; Arsenal y Nápoles cumplen

El delantero del Barcelona Lamine Yamal lanza un tiro libre en el encuentro ante el PSG por la Champions.

El defensor del título de la Champions marca su terreno: el PSG logró una victoria in extremis en la cancha del Barcelona (1-2), este miércoles, para situarse en el vagón de cabeza de la clasificación en una segunda jornada en la que también ganaron Arsenal y Nápoles.

Ordenados según la diferencia de goles, seis equipos han ganado los dos primeros partidos: Bayern Múnich, Real Madrid, PSG, Inter, Arsenal y... ¡Qarabag!

El modesto equipo azerbaiyano derrotó 2-0 al Copenhague en el primer turno de partidos de este miércoles para codearse con las grandes escuderías del continente.

Más tarde, en Montjuic se presentó un PSG lastrado por las bajas, sin ninguno de los tres atacantes que alineó en la pasada final de Champions, entre ellos el flamante Balón de Oro Ousmane Dembélé.

LEA MÁS: Estos goles de Joel Campbell y Diego Campos valen miles de dólares (video)

Pero el equipo de Luis Enrique mostró coraje y recursos para remontar el gol inicial de Ferran Torres (19). Igualó Senny Mayulu (38), un centrocampista de 19 años reconvertido en nueve por las circunstancias y que exhibió sangre fría de killer.

Tras dominar en la recta final, Gonçalo Ramos (90), el revulsivo del PSG, logró el tanto de la victoria ante un Barcelona que, a imagen de Lamine Yamal, se fue descomponiendo según avanzó el duelo.

“Hay pocos equipos que tengan una identidad tan clara como nosotros. Somos candidatos a ganar la Champions League, pero la competición real empieza en las eliminatorias”, señaló el técnico del PSG, el español Luis Enrique, en rueda de prensa.

Por su parte, su homólogo del Barça, Hansi Flick, admitió la superioridad del rival.

“Hemos jugado a nuestro máximo nivel, pero cuando juegas con uno de los mejores equipos es difícil. El PSG se ha merecido la victoria”, afirmó.

Por su parte, un imparable Erling Haaland sumó un doblete para alcanzar los 52 goles en 50 partidos de Champions en el empate 2-2 del Manchester City en el estadio del Mónaco.

Entre los favoritos, el Arsenal sumó su segunda victoria ante el correoso Olympiakos. El brasileño Gabriel Martinelli abrió el marcador (13) y solo en el descuento el ídolo local Bukayo Saka logró la sentencia.

LEA MÁS: Keylor Navas sigue poniendo a México a sus pies (video)

El vigente campeón italiano, el Nápoles, se impuso en su estadio por 2-1 al Sporting de Portugal gracias a un doblete del danés Rasmus Hojlund. El gol luso lo marcó de penal el colombiano Luis Suárez.

El delantero del Nápoles Lorenzo Lucca disputa el balón con Goncalo Inacio del Sporting de Lisboa, en el partido por la Champions de este 1.° de octubre. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Menos apuros pasó un clásico de la competición como el Borussia Dortmund, 4-1 en su estadio al Athletic.

Por el equipo amarillo marcaron el sueco Daniel Svensson (28), el británico Carney Chukwuemeka (50), el guineano Serhou Guirassy (82) y Julian Brandt (90+1).

El Athletic, que no pudo contar por lesión con su estrella Nico Williams, había recortado distancias a través de Gorka Guruzeta (61). Fue la segunda derrota para el conjunto rojiblanco, de vuelta a la Champions tras once años.

Más emoción tuvo el duelo entre el Villarreal y la Juventus, 2-2 tras un tanto de cabeza en un saque de esquina de Renato Veiga para los españoles en el minuto 89.

Un golazo de chilena de Federico Gatti en el 49 y un contragolpe culminado con éxito por el portugués Francisco Conceiçao en el 56 habían permitido a la Juventus remontar provisionalmente un partido en el que el Submarino Amarillo se había adelantado en el 18 gracias al georgiano Georges Mikautadze.

Además, el Newcastle derrotó 4-0 al modesto Union St Gilloise en Bélgica, mientras que Bayer Leverkusen y PSV Eindhoven igualaron 1-1.