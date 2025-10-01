Keylor Navas sigue poniendo a México a sus pies (video)

Keylor Navas se consolida como figura de Pumas. Pese a la última derrota contra el América, el tico sobresalió en el arco.

Keylor Navas sigue sumando reconocimientos en México. El arquero nacional ahora ganó la Mejor Atajada de la Jornada, esto luego de que el fin de semana brillara con una parada espectacular ante el América.

Pese a la goleada que sufrió Pumas, el tico consiguió ser clave para que el marcador no fue más abultado. Terminó 4 a 1 a favor de Las Águilas.

La acción que fue destacada fue una en la que a Navas le llega un cabezazo colocado cerca del palo derecho del Halcón, la jugada fue más espectacular porque el balón llegó de un mal rechace de un compañero de Keylor, por lo que tenía el sello de autogol.

Navas consiguió arrecostarse a su palo derecho y con una mano salvadora evitó la diana en contra.

“Este gran vuelo de Keylor Navas para regalarnos una súper postal bajo los tres palos”, se lee en el perfil de la Liga MX, donde se destacó la acción.