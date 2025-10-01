Puro Deporte

Mbappé y Kane siguen lanzados en Champions, frenazo del Liverpool en Turquía

Real Madrid y Bayern Múnich saldaron con goleadas sus respectivos compromisos de Champions

EscucharEscuchar
Por AFP
El delantero francés Kylian Mbappé anota uno de los goles del Real Madrid ante el arquero del Kairat Almaty, Sherhan Kalmurza, por la Champions League.
El delantero francés Kylian Mbappé anota uno de los goles del Real Madrid ante el arquero del Kairat Almaty, Sherhan Kalmurza, por la Champions League. (VYACHESLAV OSELEDKO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Real MadridChampions LeagueBayern MúnichHarry KaneKylian Mbappé
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.