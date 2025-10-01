Mbappé y Kane siguen lanzados en Champions, frenazo del Liverpool en Turquía

El delantero francés Kylian Mbappé anota uno de los goles del Real Madrid ante el arquero del Kairat Almaty, Sherhan Kalmurza, por la Champions League.

Con Kylian Mbappé y Harry Kane en ‘modo Champions’, el Real Madrid y el Bayern Múnich golearon como visitantes ante Kairat Almaty (5-0) y Pafos (5-1), respectivamente, este martes en una 2ª jornada de la Champions donde destacó la derrota del Liverpool por 1-0 en el campo del Galatasaray.

Por el momento, Real Madrid, Bayern e Inter de Milán, que venció por su parte 3-0 al Slavia de Praga, comandan la clasificación de esta liguilla de 36 equipos, con un pleno de seis puntos.

El primer grande en salir a escena fue el Real Madrid, que tuvo que viajar 6.400 kilómetros hasta Kazajistán, casi hasta la frontera con China, para visitar a un Kairat Almaty que pone la nota exótica a esta edición.

La diferencia de nivel fue evidente desde el principio y los merengues, los reyes de la Champions con 15 títulos, golearon 5-1.

El astro francés Mbappé abrió el camino de penal en el 26 y luego amplió la cuenta en el 52 y el 73.

Su compatriota Eduardo Camavinga (83) y Brahim Díaz (90+3) completaron el festival blanco, para que su equipo encadenara su segunda victoria europea y, sobre todo, remontara el vuelo tras el revés 5-2 sufrido el pasado sábado en el campo del Atlético de Madrid.

El Atlético también jugó este martes y también goleó, en su caso 5-1 en el Metropolitano al Eintracht Fráncfort, en un partido donde el francés Antoine Griezmann firmó su tanto 200 con el Atlético, que logró sus primeros puntos en esta Liga de Campeones.

Si Mbappé acumula ya 5 goles en dos jornadas de Champions, Kane lleva 4, después de su doblete para el Bayern de Múnich en Chipre, rindiendo visita al Pafos (5-1).

El astro inglés marcó el primero de su equipo en el 15 y el cuarto en el 33. El portugués Raphael Guerreiro (20), el senegalés Nicolas Jackson (30) y el francés Michael Olise (68) completaron la goleada, que el Pafos maquilló con un tanto del croata Mislav Orsic al borde del descanso.

En cambio, para el Liverpool la noche dejó motivos para la preocupación.

Después de caer ante el Crystal Palace en Premier League el pasado fin de semana, los Reds sufrieron su primer revés en esta Champions al perder 1-0 en Estambul ante el Galatasaray, que decidió con un penal transformado por el nigeriano Victor Osimhen.

Por su parte, José Mourinho regresó a Stamford Bridge ahora como entrenador del Benfica, que fue derrotado 1-0 por el Chelsea, por un tanto en contra del colombiano Richard Ríos (18).

El miércoles se completará la segunda jornada con otros nueve partidos, entre ellos un atractivo Barcelona-PSG (1 p. m. hora de Costa Rica).