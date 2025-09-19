El Manchester City y el Barcelona sudan pero cumplen en su estreno en Champions

El brasileño del Newcastle Bruno Guimaraes controla el balón ante la marca de Pedri y Fermín López, del Barcelona, en duelo por la primera jornada de la nueva Champions League.

Últimos candidatos en entrar en acción en esta jornada inaugural estirada a tres días en lugar de los dos habituales, el Manchester City y el Barcelona sudaron pero saldaron con victoria su debut en la Champions, este jueves frente a Nápoles (2-0) y Newcastle (2-1), respectivamente.

Caprichoso, el calendario había enviado al Nápoles de Kevin De Bruyne, la leyenda de la época dorada del City de Pep Guardiola, al Etihad Stadium en la primera jornada.

El regreso del mediapunta belga, celebrado por todo lo alto por la hinchada, quedó mitigado por su sustitución en el minuto 21 al ser sacrificado por Antonio Conte en el reajuste táctico que hizo tras la expulsión de Giovanni Di Lorenzo al intentar cortar un avance del gigante noruego Erling Haaland.

El rubio delantero decantó la balanza ante el vigente campeón de la Serie A y actual líder. Tras dejar al Nápoles con diez, marcó en el 56 al cabecear bombeado un balón que le había servido Phil Foden, en vías de recuperar su mejor nivel.

El noruego de 25 años se convirtió en el jugador que alcanza más rápido el medio centenar de goles en Champions, en 49 partidos. Fue además el 12º gol de Haaland esta temporada en siete partidos entre su club y su selección.

Una rápida internada en el área de Jeremy Doku para batir por abajo al gigante serbio Milinković-Savić (65) cerró el duelo.

También en Inglaterra, el Barcelona se impuso 2-1 al Newcastle en una velada en la que no pudo contar por lesión con su estrella Lamine Yamal.

Sin el fenómeno de 18 años, fue la gran noche de Marcus Rashford, que se estrenó como goleador azulgrana por partida doble en su país y delante del seleccionador inglés Thomas Tuchel ante el que se juega regresar a la selección a menos de un año del Mundial.

La antigua estrella del Manchester United se desquitó tras varios años sin protagonismo en la Premier League con un cabezazo (58) y un potentísimo disparo (67).

Con el tiempo cumplido Anthony Gordon (90) marcó el gol de la honra para las Urracas.

La segunda jornada de Champions se disputará a partir del 30 de setiembre.