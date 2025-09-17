El PSG luce su condición de campeón de Champions, Bayern Múnich y Liverpool de aspirantes

El colombiano del Bayern Múnich Luis Díaz (izq.), el defensor español Marc Cucurella y el arquero español del Chelsea Robert Sánchez protagonizan esta acción durante el compromiso por la Champions League.

Con la misma inercia con la que conquistó la ‘Orejona’ en mayo ante el Inter, el PSG goleó este miércoles a otro equipo italiano, el Atalanta (4-0), para mostrar su candidatura a revalildar una corona europea a la que también aspiran Liverpool y Bayern.

Los ‘Reds’ se valieron de un gol de cabeza de Virgil van Dijk ‘in extremis’ para dejar sin efecto el trabajo contracorriente de un Atlético de Madrid que levantó un 2-0 en contra pero que terminó perdiendo 3-2 en la primera jornada de la Liga de Campeones.

Y en Múnich, el Bayern cortó la racha inglesa de dos victorias la víspera (Arsenal y Tottenham), derrotando 3-1 al Chelsea con un doblete de Harry Kane.

Tras su victoria en el Parque de los Príncipes, el PSG ya lidera la liga con el formato de de 36 equipos a la espera de que se cierre la jornada el jueves.

LEA MÁS: Champions: Mbappé rescata al Real Madrid de penal ante el Marsella

Sin los lesionados Ousmane Dembélé y Désiré Doué, Marquinhos, el capitán que levantó la primera ‘Orejona’ en la historia del club, en el minuto 3, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (39) y los portugueses Nuno Mendes (51) y Gonçalo Ramos (90+1) exhibieron el hambre renovado del grupo de Luis Enrique.

Goleador por partida doble ante el Chelsea (3-1), Harry Kane y su Bayern de Múnich se cobraron viejas deudas ante los Blues.

El vigente campeón y actual líder de la Bundesliga alemana se puso por delante con un gol en propia puerta del defensor sierraleonés Trevoh Chalobah en el minuto 20 tras centro de Michael Olise, y aumentó la ventaja seis minutos después cuando Kane convirtió un penal ante el arquero español Robert Sánchez.

El Chelsea de Enzo Maresca no bajó los brazos y en el minuto 29, en una rápida contra vertebrada por Cole Palmer, el propio volante inglés se encargó de devolver la emoción al partido con un remate de primeras desde dentro del área.

Pero la presión alta de los hombres de Vincent Kompany derivó en un robo de balón, que llegó a Kane, orientó el cuerpo dentro del área, y envió raso ajustado al palo largo (63) para sentenciar el partido y ratificar que el Bayern debe ser tenido muy en cuenta en esta Champions.

En tanto, el Liverpool se puso pronto con un 2-0 ante un Atlético de Madrid, que después de hacer lo más difícil en Anfield volvió a sufrir la maldición del último minuto.

Los goles tempraneros de Andrew Robertson (4) y Mohamed Salah (6) hacían temer una dolorosa derrota, pero los de Diego Simeone supieron reponerse con un doblete de Marcos Llorente (45+3, 81)).

Sin embargo, en el tiempo de descuento, Virgil van Dijk (90+2), cabeceó a portería el tanto del triunfo de los Reds.

Y el vigente subcampeón, el Inter de Milán, venció 2-0 a otro histórico como el Ajax con doblete de Marcus Thuram.

El Barcelona saldrá a escena este jueves de visita ente Newcastle a la 1 p. m. hora de Costa Rica. En nuestro país, los derechos de transmisión pertenecen a la cadena ESPN y Disney +.